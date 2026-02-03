ASAJA Soria se ha reunido hoy en Valladolid con la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), para tratar sobre el informe del conjunto de problemas en cuanto al estado de la red fluvial de la provincia, que la organización profesional agraria ya elaboró y envió tras reunirse con el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, el pasado mes de junio.