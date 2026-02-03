La Junta de Gobierno Local de la Diputación de Soria ha aprobado hoy el segundo Plan de Actuaciones en Acuíferos Contaminados al que han concurrido 18 solicitudes, de las cuales se han admitido once, desestimado seis, y una ha renunciado.
La Diputación de Soria vuelve por segundo año consecutivo a la Barcelona Wine Week, una de las ferias vitivinícolas más importantes de España, con el objetivo de seguir posicionando los vinos sorianos en el mercado nacional e internacional.
La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de la Junta en Soria ha informado esta semana dos proyectos para la puesta en regadío de terrenos en los términos municipales de Langa de Duero y Ólvega.
Los dos bibliobuses de la Diputación provincial de Soria recorren diariamente la geografía provincial para prestar un servicio cultural que a lo largo del 2025 se cierra con un total de 41.018 ejemplares prestados, poniendo a disposición de los 5.733 usuarios inscritos un amplio fondo bibliográfico y audiovisual que se ha ampliado, renovado y actualizado con un total de 745 libros.
La Comisión de Asistencia al subdelegado del Gobierno en Soria ha emitido este lunes informe favorable a 25 proyectos presentados por 17 entidades locales de la provincia para paliar los daños provocados por el granizo y las inundaciones en junio de 2025. Hay 16 ayuntamientos y la propia Diputación Provincial. El importe conjunto asciende a 3.711.264 euros.
La red de carreteras en la provincia ha amanecido este sábado con 32 incidencias tras la nevada de esta madrugada, según ha informado la Dirección General de Tráfico en su página web. Conviene consultar las incidencias antes de iniciar el desplazamiento.
ASAJA Soria se ha reunido hoy en Valladolid con la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), para tratar sobre el informe del conjunto de problemas en cuanto al estado de la red fluvial de la provincia, que la organización profesional agraria ya elaboró y envió tras reunirse con el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, el pasado mes de junio.
La Diputación provincial de Soria, a través de su departamento de Cultura, ha fallado la segunda edición de los Premios Reinterpreta que se crearon con el objetivo de dar a conocer y poner en valor tanto el repertorio tradicional como las nuevas creaciones basadas en la música popular de tradición oral.
La Diputación de Soria ha iniciado su participación en la primera jornada de FITUR 2026, presente dentro del stand de la Comunidad en IFEMA Madrid, que este año se celebra bajo el lema “Castilla y León, el cielo nos ha elegido”.
El Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz ha publicado hoy en la Plataforma de Contratación del Sector Público una rectificación del pliego de condiciones del expediente para la contratación de servicios de transformación digital del destino turístico (TDITES).
Bodegas Terraselecta estará presente, del 2 al 4 de febrero, con stand propio en el salón Barcelona Wine Week (BWW), una de las referencias del vino español de calidad que celebrará su sexta edición en el recinto de Montjuïc de Fira Barcelona.
El Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz ha recibido la notificación oficial de la concesión de una subvención por parte del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL) para el desarrollo del "Proyecto integral de promoción turística, gestión del patrimonio, digitalización y formación profesional en San Esteban de Gormaz".
La delegada territorial, Yolanda de Gregorio, ha visitado Langa de Duero, localidad en la que la Junta de Castilla y León, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. (Somacyl), está construyendo siete viviendas unifamiliares con una inversión de 1.070.025 euros.
El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ha visitado hoy Calatañazor para conocer el proyecto que el Gobierno de España promueve en el castillo: la consolidación y puesta en valor del torreón situado junto al foso, un elemento defensivo que forma parte del cierre exterior de la fortaleza y que presenta un grave deterioro.
La Diputación de Soria volverá a estar presente un año más en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se celebrará del 21 al 25 de enero en IFEMA (Madrid), con una propuesta que pone en valor los atractivos de la provincia y busca reforzar su posicionamiento como destino turístico de calidad.
El Gobierno de España ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Resolución de 29 de diciembre de 2025 de la Secretaría de Estado de Política Territorial, que asigna subvenciones por un importe de 2.774.473 euros a 33 entidades locales sorianas para la recuperación de daños en infraestructuras municipales. En total se ejecutaron en la provincia 78 actuaciones.