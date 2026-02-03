Cubierto con probabilidad de nevadas
El tiempo
Hoy, 4 °C

Portada Provincia

Los bibliobuses de la Diputación prestan 41.018 ejemplares durante 2025
Provincia

Los bibliobuses de la Diputación prestan 41.018 ejemplares durante 2025

Los dos bibliobuses de la Diputación provincial de Soria recorren diariamente la geografía provincial para prestar un servicio cultural que a lo largo del 2025 se cierra con un total de 41.018 ejemplares prestados, poniendo a disposición de los 5.733 usuarios inscritos un amplio fondo bibliográfico y audiovisual que se ha ampliado, renovado y actualizado con un total de 745 libros.

ASAJA aborda con presidenta de CHD la limpieza de red fluvial en Soria
Provincia

ASAJA aborda con presidenta de CHD la limpieza de red fluvial en Soria

ASAJA Soria se ha reunido hoy en Valladolid con la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), para tratar sobre el informe del conjunto de problemas en cuanto al estado de la red fluvial de la provincia, que la organización profesional agraria ya elaboró y envió tras reunirse con el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, el pasado mes de junio.

El EcyL concede subvención del plan mixto de empleo a San Esteban de Gormaz
Provincia

El EcyL concede subvención del plan mixto de empleo a San Esteban de Gormaz

El Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz ha recibido la notificación oficial de la concesión de una subvención por parte del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL) para el desarrollo del "Proyecto integral de promoción turística, gestión del patrimonio, digitalización y formación profesional en San Esteban de Gormaz".

Avanza construcción de siete viviendas unifamiliares en Langa de Duero
Provincia

Avanza construcción de siete viviendas unifamiliares en Langa de Duero

La delegada territorial, Yolanda de Gregorio, ha visitado Langa de Duero, localidad en la que la Junta de Castilla y León, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. (Somacyl), está construyendo siete viviendas unifamiliares con una inversión de 1.070.025 euros.

Fotos

El Gobierno asigna 2,8 millones a 32 municipios de Soria para reparar daños en infraestructuras municipales
Provincia

El Gobierno asigna 2,8 millones a 32 municipios de Soria para reparar daños en infraestructuras municipales

El Gobierno de España ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Resolución de 29 de diciembre de 2025 de la Secretaría de Estado de Política Territorial, que asigna subvenciones por un importe de 2.774.473 euros a 33 entidades locales sorianas para la recuperación de daños en infraestructuras municipales. En total se ejecutaron en la provincia 78 actuaciones.

Sección: provincia

Subsección: provincia

Id propio: 112

Id del padre: 10

Vista: category

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: subportada