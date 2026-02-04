La provincia de Soria arranca 2026 con crecimiento en las consultas turísticas

Miércoles, 04 Febrero 2026 13:27

La provincia de Soria ha iniciado el año 2026 con una evolución positiva en su sector turístico, registrando un incremento global del 12,62 por ciento en el número de consultas atendidas en la red de oficinas de turismo durante el mes de enero.

Según los datos gestionados por la Diputación de Soria, un total de 8.443 visitantes solicitaron información turística, frente a las 7.497 consultas contabilizadas en el mismo periodo del año anterior.

Estos resultados adquieren especial relevancia si se tiene en cuenta que solo 9 de las 16 oficinas de turismo de la red han estado operativas durante este primer mes del año.

En concreto, los centros de San Pedro Manrique, Vinuesa, Garray, San Leonardo, Villar del Río y Yanguas han permanecido cerrados en enero debido al calendario de apertura habitual y a la planificación de recursos de la red de oficinas.

El análisis por municipios refleja un comportamiento especialmente destacado en El Burgo de Osma un mes más, que se consolida como el principal punto de referencia turística de la provincia con 3.710 consultas, lo que supone un crecimiento del 61,16% respecto a enero de 2025.

También sobresale la evolución de Ólvega, que alcanzó las 492 consultas, duplicando ampliamente los datos del año anterior con un incremento del 115,79%.

Berlanga de Duero registró 1.338 consultas (+13,01%) y Ágreda mantuvo cifras positivas con 525 visitas (+3,96%). Langa de Duero, aunque con un volumen más reducido, experimentó igualmente un incremento en su actividad.

Por el contrario, algunos municipios han registrado un descenso en el número de consultas respecto al año anterior.

Medinaceli contabilizó 380 consultas, lo que supone una bajada del 54%, mientras que Almazán alcanzó las 1.064 consultas, con un descenso del 26,87%.

San Esteban de Gormaz, con 605 consultas (-5,91%), y Monteagudo de las Vicarías, con 314 (-9,77%), presentaron retrocesos más moderados.

Desde el departamento de Turismo de la Diputación de Soria se ha valorado hoy de forma positiva el balance global del mes de enero y se reafirma el compromiso institucional de seguir reforzando la promoción de la provincia para consolidar esta tendencia de crecimiento.

En este sentido, la diputada de Turismo, Elia Jiménez, ha señalado que el objetivo es “seguir potenciando la provincia de Soria como un destino de calidad, trabajando de manera coordinada con los municipios para mejorar la atención al visitante y la visibilidad de los recursos turísticos del territorio”.

De cara a las próximas semanas, la provincia de Soria se posiciona como epicentro del turismo gastronómico nacional con motivo de la temporada de la Trufa Negra.

El mes de febrero se presenta como una oportunidad clave para el sector gracias a la celebración de eventos de gran relevancia en los que colabora activamente la Diputación de Soria, como el certamen internacional Cocinando con Trufa, la Feria de la Trufa de Abejar, la iniciativa Trufax en Medinaceli y las jornadas gastronómicas Soria & Trufa.

La institución provincial ha mostrado su confianza en que este impulso gastronómico contribuya a mantener la tendencia de crecimiento iniciada en enero, atrayendo a nuevos visitantes interesados en la excelencia y singularidad de los productos sorianos.