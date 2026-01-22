Diputación falla premios Reinterpreta en su segunda edición dotados con 4.700 euros

La Diputación provincial de Soria, a través de su departamento de Cultura, ha fallado la segunda edición de los Premios Reinterpreta que se crearon con el objetivo de dar a conocer y poner en valor tanto el repertorio tradicional como las nuevas creaciones basadas en la música popular de tradición oral.

El diputado de Cultura, Enrique Rubio, ha destacado que con esta segunda edición, los Premios Reinterpreta consolidan su papel como una plataforma de referencia para la difusión, reinterpretación y revitalización de la música popular de tradición oral de la provincia de Soria

En la modalidad de Interpretación tradicional, el primer premio, dotado con 1.000 euros, y a la que se presentaron 15 obras, es para Celia Gómez por la interpretación de la pieza religiosa “Tomad doncellas la virgen”, vinculada a la Procesión del Encuentro del Domingo de Pascua.

El jurado destacó su control vocal, el uso expresivo de glisandos evocadores de formas arcaicas del canto y la fidelidad absoluta a la fuente original, así como la valentía de abordar repertorio religioso, menos habitual en este tipo de certámenes.

El segundo premio, dotado con 700 euros, es para Francisco Javier Martínez Lorenzo por su interpretación instrumental basada en el ritmo quinario de la rueda, con pitos castellanos y acompañamiento de huesera y caja.

Se valoró espacialmente la elección de un patrón rítmico muy representativo de la provincia de Soria, así como la precisión rítmica, afinación y empaste de las melodías.

En la modalidad de Arreglos, versiones y composiciones, el primer premio, dotado con 2.000 euros, y al que se presentaron 10 obras, es para El Guapo Calavera por Mitxel Girón, versión de carácter pop basada en la pieza tradicional “Porque te he dado un beso” de Santervás del Burgo.

El jurado destacó su creatividad, el equilibrio entre voz e instrumentación, la incorporación de nuevas estrofas y recursos expresivos que acercan la música tradicional a las generaciones actuales sin perder su identidad.

El segundo premio, dotado con 1.000 euros, es para Capilla Clásica Extrema Dauri por un elaborado arreglo basado en la Jota de Valonsadero, recogida por Kurt Schindler en 1930.

La obra combina elementos de música culta y tradicional, con piano, coro a cuatro voces, pito castellano, castañuelas y percusión, desarrollando el tema en distintas secciones que evocan el contexto festivo y paisajístico de Valonsadero.

El jurado subrayó su solidez compositiva, el conocimiento de la organología tradicional y su gran potencial cantable y bailable.

El jurado de esta edición ha estado integrado por destacados especialistas en música de tradición oral a nivel nacional: Susana Arrollo San Teófilo, Marcos León Fernández y Germa Catalá, quienes han valorado las propuestas atendiendo a criterios musicales, estilísticos y etnomusicológicos.

La valoración final del jurado se ha fundamentado en criterios estrictamente musicales, atendiendo a la calidad interpretativa, el respeto y conocimiento a la tradición oral, la creatividad y la coherencia estilística de las propuestas.