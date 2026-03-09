El Torneo Soria Fútbol Sala Femenino lanza su séptima edición

Lunes, 09 Marzo 2026 16:43

El Torneo Soria Futsal Fem se llevará a cabo del 17 al 19 de julio.

Sus impulsoras, María Uriel, Milena Cruz y Raquel Rioja, junto con el Ayuntamiento de Soria, reunirán en Soria cerca de 150 jugadoras de muchos puntos de la geografía española.

Es un número hasta ahora insuperable en la provincia.

Este evento, que fue el primero en la provincia en ser exclusivo para chicas, sigue dando pasos de gigante, según han señalado sus impulsoras.

Empezaron por siete equipos y los últimos años han conseguido doce.

Estos han sido de Valencia, Vitoria, León, Madrid, entre otros.

El crecimiento es reflejo del buen hacer de la organización y del empuje de dichos eventos.

Sus directoras han reconocido que "es un honor poder albergar este tipo de eventos, demuestra la necesidad que demanda la sociedad de tener un torneo cuidado, seleccionado y enfocado totalmente en ellas".

Aemás han animado a todos los sorianos y sorianas a acercarse al pabellón San Andrés para disfrutar de fútbol sala de calidad ya que en él han participado jugadoras profesionales de fútbol sala y fútbol, nunca antes vivido en Soria.