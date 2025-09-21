Miércoles, 17 Septiembre 2025 16:10

La Confederación ASPACE ha realizado un llamamiento urgente para la puesta en marcha de una Estrategia Estatal para las grandes necesidades de apoyo, como una respuesta política estructural y sostenida en el tiempo, que reconozca las particularidades de las personas con parálisis cerebral y que garantice su derecho a una vida digna, con los apoyos necesarios en todo el territorio.