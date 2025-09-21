Las piezas de la exposición “Alas para la guerra. Aratis y la Celtiberia” han cobrado vida en el Museo Arqueológico Nacional, en Madrid, de la mano de la recreación histórica realizada por la asociación cultural celtibérica Tierraquemada.
El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha reivindicado de nuevo el máximo porcentaje de aplicación de las ayudas al funcionamiento concedidas por las Unión Europea a Soria, junto a Teruel y Cuenca. Lo ha hecho durante el discurso del Día de la Provincia, celebrado en Ólvega.
La pasada semana marcaron el arranque oficial de los entrenamientos para las distintas secciones del Ingenieros de Soria Club de Rugby, que esta temporada presentan novedades tanto en sus horarios como en la dirección técnica de los equipos.
En El Burgo de Osma-Ciudad de Osma se han recogido 588.581 kilogramos de basura de restos durante los meses de verano (junio, julio y agosto). La corporación burgense ha vuelto a apelar a los ciudadanos para separar basuras y depositarlas en el contenedor correspondiente.
La Confederación ASPACE ha realizado un llamamiento urgente para la puesta en marcha de una Estrategia Estatal para las grandes necesidades de apoyo, como una respuesta política estructural y sostenida en el tiempo, que reconozca las particularidades de las personas con parálisis cerebral y que garantice su derecho a una vida digna, con los apoyos necesarios en todo el territorio.