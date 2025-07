Casi un mes después del pleno: ¿dimisión o reconciliación?

Miércoles, 09 Julio 2025 15:44

Héctor Ventosa, en nombre del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de El Burgo de Osma, reclama se tomen medidas tras un mes de anunciar el alcalde una reflexión, por la postura adoptada por el único concejal electo por Vox. Para el PSOE, la imagen de un equipo de gobierno dividido hace daño a la imagen de El Burgo de Osma.

El pasado pleno municipal del Ayuntamiento de El Burgo de Osma no solo dejó sobre la mesa una crisis de gobierno, sino algo más preocupante: un vacío político, institucional y ético que no se puede ocultar con silencios ni con fotos de aparente normalidad. Durante esa sesión, el alcalde, Antonio Pardo (PP), reconoció abiertamente —por primera vez y ante todos los vecinos— que su equipo de gobierno estaba profundamente resquebrajado. Lo hizo en voz alta, lo dijo en sede plenaria: “me tomaré unas semanas de reflexión” y se preguntó si todo esto hacía daño a la imagen del Burgo de Osma.

Desde el Grupo Municipal Socialista queremos responderle con la mayor claridad, serenidad y responsabilidad:

Sí, señor Pardo. Esto hace daño. Y mucho.

Hace daño ver a un equipo de gobierno dividido y en guerra interna. Hace daño presenciar cómo el alcalde duda de su propio teniente de alcalde, Miguel Ángel Miguel (VOX), pero se aferra al sillón sin tener el coraje de cesarle ni de romper con quien dice no compartir ya ni la confianza mínima para gobernar. Hace daño ver cómo se prioriza la supervivencia política personal por encima del bien común. Hace daño ver cómo se arrastra el nombre de nuestro municipio por los pasillos del escándalo, la sospecha y el deterioro institucional. Desde aquel pleno, la pregunta sigue sin respuesta: ¿ha roto Pardo con su teniente de alcalde o lo ha perdonado todo con tal de conservar el sillón? ¿Se ha recuperado la confianza o simplemente se ha impuesto la resignación?

Lo cierto es que no ha habido ni una decisión, ni un gesto, ni una palabra. Silencio total. Y cuando hay tanto miedo a hablar, es que algo se está ocultando.

Quizá lo más preocupante es que en lugar de gobernar con principios, se está gobernando a base de nóminas. Y da la sensación de que con la llegada de junio —y su correspondiente paga extra— se ha calmado temporalmente la tensión. La desconfianza, la ruptura y la confrontación… todo parece haberse aplacado. ¿Será que el único antídoto contra la fractura interna es el ingreso puntual en la cuenta corriente? ¿Será que la sed de dinero ha vuelto a anestesiar la política en este Ayuntamiento?

Porque si esa es la realidad, si solo el cobro mensual es lo que mantiene en pie este gobierno, entonces el daño institucional ya no es solo evidente: es intolerable.

Por eso, hoy lo decimos alto y claro:

Si el alcalde ya no lidera. Si duda de su equipo. Si ha dejado de representar un proyecto y se ha convertido en un problema...

Entonces que dé un paso al frente. Que asuma la responsabilidad. Y que dimita.

Sí, que dimita. No como castigo. No como derrota. Sino como último acto de valentía. Como el único gesto de dignidad política que le queda. Que cierre este ciclo con decencia antes de que el desgaste lo arrastre del todo. Porque gobernar no es aferrarse. Gobernar es responder. Y cuando no se responde, se traiciona la confianza depositada por los vecinos.

Mientras tanto, el PSOE de El Burgo de Osma sigue haciendo lo que le corresponde: Defender a la ciudadanía con seriedad, con propuestas y con visión de futuro. Somos la fuerza más votada. Somos la alternativa real.

Somos la oposición que trabaja, la que no calla, la que no se vende por una nómina ni se silencia.

Y no vamos a permitir que este municipio se hunda por el miedo de unos pocos a perder su sueldo o su despacho. Nuestro compromiso está con la gente, no con los cargos. Con El Burgo de Osma, no con los pactos vacíos.

Fdo. Héctor Ventosa, portavoz del Grupo Municipal Socialista Ayuntamiento de El Burgo de Osma