Las donaciones de sangre en Castilla y León aumentan el primer semestre de 2025

Sábado, 23 Agosto 2025 16:37

El balance de actividad del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (Chemcyl) ha registrado 55.750 donaciones entre enero y junio de este año, lo que supone un incremento del 2,8 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 54.248.

Este aumento refleja el compromiso solidario de los castellanos y leoneses.

Desglosadas las 55.750 donaciones por tipos, las de sangre total han sido 48.835 (aumento del 0,3 % con respecto al mismo periodo de 2024); 1.226 fueron aféresis de plaquetas (-4,1 %); y 5.689 fueron plasmaféresis (+32,1 %).

De forma más detallada, las donaciones a lo largo de los primeros seis meses de 2025 han sido las siguientes: Ávila, 2.658 (-1 %); Burgos, 11.485 (+3,9 %); León, 5.887 (+2,3 %); El Bierzo, 2.406 (-0,3 %); Palencia, 3.115 (-2,8 %); Salamanca, 6.343 (+3,3 %); Segovia, 3.761 (+10,7 %); Soria, 2.403 (+5,1 %); Valladolid, 15.211 (+1,7 %); y Zamora, 2.481 (+5,4 %).

En lo referido a la aféresis de plasma, Ávila ha sumado en el primer semestre del año un total de 290; El Bierzo, 240; Burgos, 1.122; León, 556; Palencia, 299; Salamanca, 684; Segovia, 377; Soria, 309; Valladolid, 1.502; y Zamora, 310. Estos datos reflejan una variación positiva del 32,1 %

Por último, el balance semestral del Chemcyl indica que ha habido 600 aféresis de plaquetas en Burgos y 626 en Valladolid, lo que supone un total de 1.226.

A pesar de la evolución positiva, desde el Chemcyl inciden en recordar a la población la necesidad de donar sangre en verano, un periodo del año en el que las reservas suelen disminuir. De esta manera, se están llevando a cabo diversas acciones para reforzar la donación, como la realización de colectas extraordinarias, con más localidades, horarios y días.

Campaña ‘Salvar vidas está en tus manos’

Con motivo del período estival, el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León ha puesto en marcha la campaña ‘Salvar vidas está en tus manos’, una iniciativa que busca incrementar la conciencia social y la participación en la donación de sangre.

A través de imágenes y mensajes vinculados a los valores de empatía, solidaridad y responsabilidad compartida, el CHEMCYL apela a la ciudadanía para que mantenga su compromiso con la donación de sangre también en vacaciones. Las necesidades de sangre en los hospitales no se reducen en verano y, de hecho, pueden aumentar debido al incremento de desplazamientos y accidentes propios de esta época.

El Centro anima a los donantes habituales a mantener su calendario de donación y hace un llamamiento especial a las personas que nunca han donado para que den el paso este verano. El director gerente del Chemcyl, Miguel Ángel Ortiz de Valdivielso, ha recordado que “dedicar 20 minutos a la donación puede salvar vidas y más aún en la época estival, que las reservas suelen estar bajas y la necesidad de hacer transfusiones continúa”.

En Castilla y León se precisan en torno a 450 donaciones diarias para asegurar las necesidades asistenciales habituales en los hospitales de la Comunidad, una actividad que se mantiene todos y cada uno de los días del año y que, por tanto, requiere de la solidaridad continua de los donantes, más si cabe en verano.