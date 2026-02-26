Nuevo depósito de suministro de agua de abastecimiento al PEMA en Canredondo

Jueves, 26 Febrero 2026 15:26

La Comisión de Patrimonio Cultural de la Junta en Soria ha autorizado la ejecución de la obra de un nuevo depósito de suministro de agua para el PEMA (Parque Empresarial del Medio Ambiente), que promueve SOMACYL S.A. (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medioambiente de Castilla y León S.A.).

El nuevo depósito de 2.000 metros cúbicos de capacidad, pretende solucionar el abastecimiento al PEMA y a la localidad de Canredondo.

En la actualidad el PEMA se suministra mediante bombeo directo desde la ETAP existente en Garray a través de una tubería de fundición en el extremo del PEMA junto a las instalaciones de Ondara en el cruce con la carretera SO-P-6019, dicha tubería está conectada con la de distribución.

El objeto del presente proyecto será la anulación de dicha conexión y prolongar las dos tuberías anteriormente indicadas hasta la ubicación de un nuevo depósito situado en la parcela 5034 del polígono 8 de Garray, incorporando todas aquellas instalaciones auxiliares que sean necesarias.

Al tratarse de una intervención en una zona susceptible de albergar restos arqueológicos (el acondicionamiento del camino coincide con el yacimiento de ‘Los Gallizos’ con nivel de protección Preventiva Grado 2 y la conexión con la distribución al PEMA atraviesa el trazado de la vía ‘Numancia Lara’), la realización de movimientos de tierra en la zona precisará de un control y seguimiento arqueológico de los mismos para evaluar la presencia de restos.

Demolición de la caseta del antiguo depósito de abastecimiento a la ‘Urbanización de la Monjía’ en Fuentetoba

La Comisión ha autorizado la intervención para demoler la caseta situada junto al edificio de la Monjía, en Fuentetoba.

Pese a que se trata de un elemento ubicado en el entorno de protección de La Monjía, declarado BIC en abril de 2024, el informe de la Comisión considera que el depósito no corresponde con las edificaciones principales que forman parte del conjunto, al ser un elemento de reciente construcción y que actualmente ha perdido su función.

La autorización de la Comisión se otorga con la prescripción técnica de llevar los materiales procedentes del derribo a un centro de gestión de residuos autorizado y no se dejarán acopiados en el entorno de la actuación.