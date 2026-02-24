Golmayo agradece demostración de la Guardia Civil en colegio de Camaretas

Martes, 24 Febrero 2026 15:49

El alcalde de Golmayo, Benito Serrano, ha agradecido públicamente la demostración realizada a los estudiantes del colegio de Camaretas por parte de la Guardia Civil.

Una muestra que siempre es muy participativa por parte de todos los alumnos que tienen la oportunidad de conocer de primera mano la gran labor que realizan, no solo en la provincia, sino en todo el país.

Serrano se ha acercado hoy las instalaciones del CEIP de Golmayo para visitar la demostración de la Guardia Civil en el colegio de Camaretas y ha destacado el gran papel educativo que siempre muestran y su gran diligencia a la hora de acudir a los centros escolares.

Serrano ha dado las gracias al director provincial, José Alfredo de Pablo, al subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, pero sobre todo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, por su predisposición y gran labor en la defensa de todos los vecinos, sin olvidar una gran labor educativa como la llevada a cabo en el día de hoy en Camaretas.