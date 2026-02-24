Podemos propone Oficinas Antiabusos Energéticos frente a irregularidades en factura de la luz

Martes, 24 Febrero 2026 15:08

El candidato de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha propuesto la creación de las Oficinas Antiabusos Energéticos de Castilla y León para combatir las irregularidades que sufre la ciudadanía en la factura de la luz y reforzar la defensa y el asesoramiento frente a prácticas injustas en el ámbito energético.

Estas Oficinas Antiabusos Energéticos se desplegarían a través de una red pública por todo el territorio de Castilla y León para garantizar su presencia también en el medio rural y una atención prioritaria a las personas mayores y a los colectivos vulnerables.

El objetivo de estas oficinas es prevenir irregularidades, revisar facturas y ayudar a reducir costes a las personas consumidoras. Asimismo, ofrecerían asesoramiento integral para impulsar la creación de comunidades energéticas y favorecer una transición energética participativa y justa.

Llamas, que además de profesor universitario es árbitro de la Junta Arbitral de Consumo de Castilla y León, ha señalado que el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco “tiene abandonadas las competencias de protección de las personas consumidoras”.

Por ello, el candidato de Podemos-Alianza Verde ha planteado impulsar una mayor innovación pública en la defensa de las personas consumidoras, reforzar la prevención y mejorar la colaboración entre la Junta y los ayuntamientos, para acercar los servicios de protección al territorio y hacerlos más accesibles y comprensibles para la ciudadanía.

En palabras del candidato de Podemos-Alianza Verde, “el Gobierno de Mañueco puso en marcha las llamadas oficinas antiocupación, que no han servido para nada salvo para hacer el ridículo. Desde Podemos proponemos las Oficinas Antiabusos Energéticos. Todo el mundo debe preguntarse si alguna vez le han ocupado la casa y si alguna vez le han cobrado de más en la factura de la luz o del gas”.

Llamas ha propuesto también crear una Garantía Autonómica de Suministro Eléctrico para que ninguna persona o colectivo vulnerable sufra un corte energético.

Esta garantía estaría enfocada a permitir que se activen los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León para evitar que se sufran cortes energéticos.

El candidato de Podemos-Alianza Verde ha explicado que en Castilla y León “no existe un sistema público que garantice el acceso a la energía a las personas vulnerables” por lo que es necesario que la Junta “intermedie o cubra temporalmente los impagos en situaciones acreditadas de vulnerabilidad” para reforzar la protección social y garantizar el acceso a la energía como un derecho básico.

Llamas ha anunciado estas propuestas antes de reunirse con FACUA-Consumidores en Acción Castilla y León para escuchar sus demandas, sus reivindicaciones y trasladarlas al programa electoral de Podemos-Alianza Verde