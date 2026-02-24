CSIF insta a todas las administraciones y empresas a que dispongan de desfibriladores

Martes, 24 Febrero 2026 14:37

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha instado hoy a todas las administraciones y a las empresas a disponer, en los diferentes centros de trabajo, de desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) que ayuden a salvar vidas ante paradas cardíacas e infartos.

“Son unos momentos cruciales, que requieren del equipo básico necesario y de la formación adecuada para poderlo manejar. Aunque es muy sencillo, requiere de unas instrucciones que hay que conocer”, ha señalado el responsable del sector de Sanidad en CSIF Castilla y León, Enrique Vega en Salamanca.

Precisamente, ha pedido “una mayor concienciación” durante la celebración de un curso de formación en el uso de estos desfibriladores, dirigido a delegados del sindicato independiente.

CSIF está autorizado para acreditar instructores de los DESA.

Esta organización sindical decidió instalar desfibriladores en todas sus sedes con señalización visible desde el exterior, especialmente si dan a la calle, para que cualquier ciudadano pueda hacer uso de estos equipos en caso de necesidad.

Vega ha considerado que se trata de un gesto de colaboración ciudadana importante con el sistema de Sanidad, en una situación de extrema urgencia”.

El responsable sindical no ha perdido la oportunidad de reclamar a la Junta de Castilla y León la necesidad de reforzar más el material y el personal de emergencias y urgencias, servicios que se encuentran saturados tanto en los hospitales como en la Atención Primaria.

El responsable del sector de Sanidad en CSIF Salamanca, Antonio Grande, ha recordado a la Gerencia Regional de Salud y la Dirección General de Personal de SACYL la reclamación de que se modernicen y se gestionen correctamente todos los procesos de selección y estabilidad de personal, como son las bolsas de empleo, la carrera profesional, el concurso de traslados o la cobertura de ausencias.

Además ha urgido un nuevo decreto de carrera profesional más ágil y eficaz y la convocatoria extraordinaria del Grado IV y ha insistido en la creación de bolsas de empleo de todas las categorías profesionales; y en la mejora de la gestión y transparencia en los llamamientos de las bolsas de empleo existentes, para que los profesionales puedan actualizar sus méritos al menos una vez al año.

Las convocatorias de procesos selectivos cada dos años y la resolución en un plazo máximo de 18 meses; la actualización del pacto de permisos, vacaciones y licencias; o mejorar la conciliación en SACYL son otras reivindicaciones de CSIF “en las que estamos trabajando”.