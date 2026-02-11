La construcción movilizó casi 5.700 millones en Castilla y León en 2025

Miércoles, 11 Febrero 2026 15:53

En Castilla y León se realizaron 4.327 obras durante 2025, que movilizaron una inversión de casi 5.700 millones de euros, con Valladolid a la cabeza.

El sector de la construcción en España se han desplomado en 2025 con un descenso tanto en el volumen de obras como en el presupuesto total invertido, en comparación con el ejercicio anterior.

A lo largo del año se han ejecutado 47.952 obras, lo que supone una caída del 4,2 por ciento respecto a 2024, mientras que la inversión total ha alcanzado los 76.879 millones de euros, un 16,4 por ciento menos que el año anterior.



De esta tendencia general se ha librado Castilla y León, donde se han cuantificado 4.327 obras, un 4,1 por ciento más que el año anterior (4.106).

El presupuesto para acometer estas obras fue de 5.696 millones de euros, un 6 por ciento más que al año previo (5.374 millones de euros).

Valladolid es la provincia castellana más activa y Burgos la que cuenta con un mayor presupuesto.





Ávila- 2025: 294 obras por 204 millones / 2024: 346 obras por 210 millones

Burgos- 2025: 516 obras por 1.632M€ / 2024: 566 obras por 865M€

León- 2025: 843 obras por 673M€ / 2024: 713 obras por 702M€

Palencia- 2025: 388 obras por 354M€ / 2024: 410 obras por 869M€

Salamanca- 2025: 571 obras por 347M€ / 2024: 529 obras por 287M€

Segovia- 2025: 325 obras por 204M€ / 2024: 372 obras por 384M€

Soria- 2025: 343 obras por 840M€ / 2024: 338 obras por 396M€

Valladolid- 2025: 717 obras por 1.127M€ / 2024: 806 obras por 1.680M€

Zamora- 2025: 330 obras por 315M€ / 2024: 364 obras por 377M€



Así lo refleja el estudio “Evolución y análisis del sector de la construcción 2025”, elaborado por la firma tecnológica DoubleTrade, que pone de manifiesto un cambio de ciclo en el sector tras el fuerte crecimiento registrado en 2024 y pone la lupa en un sector clave en el contexto nacional: la vivienda; que sufre un retroceso del 14,2%.



En cuanto al tipo de obra, la reforma continúa siendo la modalidad más frecuente, concentrando el 71 por ciento de los proyectos, seguida de la obra nueva (25,5%) y la ampliación (3,5%).

Por tipología constructiva, la edificación representa el 65% de las obras, frente al 35% de obra civil, con una ligera variación respecto al ejercicio anterior a favor de esta última.



Crisis de vivienda: caen un 14% sus obras



Sin embargo, es en la industria española de la vivienda donde se levantan las alarmas.

Según alertan los informes de DoubleTrade, tras un 2024 en el que la construcción de viviendas creció un 37,1 por ciento, convirtiéndose en uno de los principales motores del sector y en una respuesta directa a la escasez de oferta residencial, el ejercicio 2025 confirma un frenazo claro de la promoción de vivienda.

El impulso inversor del año pasado elevó la ratio media de inversión residencial hasta los 1,3 millones de euros por obra y situó a la vivienda como la tipología con mayor superficie media construida; antes de este frenazo que coincide con un momento especialmente delicado para el acceso a la vivienda en España.

El nuevo informe evidencia que, mientras el presupuesto total del sector cae un 16,4 por ciento en 2025, la vivienda pierde peso frente a otros segmentos como infraestructuras o energía, profundizando el desequilibrio entre oferta y demanda en un contexto de precios tensionados, alquileres disparados y falta de vivienda asequible.

Además, este año ha descendido un 14,2 por cienot las obras destinadas a viviendas; dato especialmente crítico si se tiene en cuenta que el fuerte crecimiento de 2024 no fue suficiente para absorber la demanda existente.