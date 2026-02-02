Agroseguro abona 89 millones por indemnizaciones a sector primario de Castilla y León en 2025

Lunes, 02 Febrero 2026 11:34

Las indemnizaciones abonadas por Agroseguro a los agricultores y ganaderos asegurados en Castilla y León por los siniestros registrados durante el año 2025 se han elevado hasta los 89 millones de euros, un 6% más que en 2024 (84,2 millones). En Soria, las indemnizaciones superan los 12 millones

La superficie total declarada con siniestro se ha situado cerca de las 400.000 hectáreas.

En concreto, 53 millones de euros corresponden a daños provocados por los constantes fenómenos tormentosos sufridos en Castilla y León, especialmente entre el 30 de abril y 30 de julio con episodios de pedrisco a diario en algún punto de la geografía castellanoleonesa.

En concreto, resultó especialmente severa la tormenta del 4 de julio -principalmente en Burgos, Palencia y Valladolid-, con más de 14 millones de euros abonados en apenas 24 horas.

Por producciones, destacan los siniestros registrados por los cultivos herbáceos, con 47 millones abonados por siniestros en algo más de 360.000 hectáreas. Suponen casi el doble de las indemnizaciones abonadas en 2024 (24 millones).

A continuación, el viñedo suma 8,8 millones en indemnizaciones -principalmente por pedrisco-, con siniestros en más de 16.000 hectáreas. Es una cifra inferior a 2024, cuando se registraron graves heladas tardías -a finales de abril y comienzos de mayo-, con daños por valor de 26,9 millones debido al estado fenológico de la vid en estas fechas. Tras sufrir este riesgo de manera consecutiva en 2023 y 2024, la última campaña de viñedo ha sido más benévola, sin apenas afección por las bajas temperaturas.

En el caso de los seguros pecuarios, los ganaderos castellanoleoneses asegurados han registrado siniestros por valor de 29,2 millones de euros (+33%), con 9,8 millones abonados a ganaderos de vacuno y 5,6 millones a explotaciones de aviar. Además, la línea que compensa los gastos derivados de la retirada y destrucción de animales muertos alcanza otros 13,6 millones.

El resto de las indemnizaciones, hasta completar el total, corresponde a productores asegurados en líneas de seguro como forrajeros, hortalizas, o forestales, entre otras.

Por provincias, destacan las indemnizaciones abonadas a los productores asegurados de Valladolid (22,5 millones), Burgos (20 millones), Soria (12,7 millones) y Palencia (10,6 millones). A

continuación, se encuentran las provincias de Segovia (5,9 millones), León (5,1 millones), Zamora (4,7 millones), Salamanca (3,9 millones) y Ávila (3,6 millones).

El año 2025 se ha cerrado, a nivel nacional, con 804 millones de euros de siniestralidad, el segundo importe más elevado y solo superado por la excepcional sequía registrada en 2023. Estas cifras constatan los importantes efectos de los fenómenos meteorológicos y explican la positiva evolución de la contratación del seguro agrario, la mejor herramienta de protección de las explotaciones agropecuarias. Las cuantías abonadas por Agroseguro en los últimos años son las más elevadas en los 45 años de historia del sistema español de Seguros Agrarios Combinados. En el caso concreto de Castilla y León, las indemnizaciones abonadas a los agricultores y ganaderos asegurados en los últimos 5 años (2021-2025) se elevan por encima de los 550 millones de euros.