Rey realiza balance "muy positivo" de resultados del PSOE en elecciones autonómicas

Jueves, 19 Marzo 2026 15:10

El secretario general del PSOE de Soria, Luis Rey, ha realizado un balance muy positivo de los resultados de las elecciones autonómicas celebradas el pasado domingo 15 de marzo, subrayando que “desde cualquier óptica que queramos analizar, los resultados han sido extraordinariamente buenos para el Partido Socialista”.

Rey ha destacado, en primer lugar, la alta participación de la ciudadanía soriana, agradeciendo especialmente el respaldo recibido por parte de los 14.066 votantes que han apoyado al PSOE en la provincia.

“Este apoyo nos permite recuperar la hegemonía provincial y volver a ser el partido más votado en Soria en unas elecciones autonómicas”, ha señalado.

El PSOE ha alcanzado el 32,03 por ciento de los votos, lo que supone un incremento cercano al 14 por ciento respecto a los comicios de 2022, con cerca de 6.000 votos más.

Una subida que, en palabras del secretario general, “es una auténtica barbaridad teniendo en cuenta el censo de la provincia” y refleja “un respaldo muy significativo de los sorianos y sorianas”.

En las elecciones autonómicas de 2022, Soria ¡Ya! supereó el 50 por ciento del escrutinio, dejando con un sólo procurador, tanto a PP como a PSOE.

Además, los socialistas han superado al Partido Popular en aproximadamente 1.400 votos, consolidando una ventaja de más de tres puntos.

Este resultado sitúa a Soria como una de las provincias con mayor apoyo al PSOE en Castilla y León, solo por detrás de Burgos y Palencia, a pesar de la irrupción de una formación localista.

Victoria amplia en la capital y avance en municipios clave

Rey ha puesto en valor especialmente los resultados en la capital, donde el PSOE ha logrado una “victoria aplastante”, con una ventaja de alrededor de 14 puntos sobre el Partido Popular.

En la ciudad, los socialistas han incrementado su apoyo en unos 3.000 votos respecto a 2022.

Asimismo, ha destacado los buenos resultados en municipios relevantes como Almazán, Golmayo o Garray, donde el PSOE ha crecido de forma significativa y, en muchos casos, ha superado al Partido Popular.

En conjunto, el partido ha sido la fuerza más votada en 52 municipios de la provincia.

El secretario general ha agradecido el trabajo de la militancia y el esfuerzo realizado durante la campaña electoral, así como el papel del candidato socialista, Carlos Martínez, al que ha calificado como “clave” en la mejora de los resultados.

Martínez, candidato a la Presidencia de la Junta, ha contribuido a que el PSOE aumente su representación en las Cortes de Castilla y León con dos procuradores más.

No obstante, Rey ha lamentado que “la aritmética no haya permitido alcanzar la hegemonía en la comunidad”, aunque ha asegurado que el partido seguirá trabajando para lograrlo en futuros procesos electorales.

Uso partidista de las instituciones

Durante su comparecencia, Rey también ha criticado duramente al Partido Popular por lo que considera un uso “lamentable y partidista” de la Diputación Provincial durante la campaña electoral.

En concreto, ha denunciado las declaraciones realizadas por el vicepresidente José Antonio de Miguel el último pleno que, a su juicio, “rebasaron todas las líneas” al introducir ataques personales y “jugar de manera sucia” en plena campaña.

En este sentido ha enfatizado que el propósito de conseguir un rédito que, “no solo no ha conseguido sino que, el Partido Popular haya perdido en Golmayo, haya perdido en Almazán y haya estado a punto de perder en Garray por esa lamentable utilización espuria de la institución por parte del Partido Popular”