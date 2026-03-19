El PSOE ultima trámites para relevo de Martínez por Antón en Alcaldía de Soria

Jueves, 19 Marzo 2026 16:32

El PSOE de Soria ultima los trámites administrativos para el relevo de Carlos Martínez Mínguez, el alcalde más longevo en el puesto en la historia de la corporación capitalina, y la llegada de su sustituto, el senador y exconcejal Javier Antón. La sucesión está atada, y sólo falta poner fechas.

El secretario general del PSOE de Soria, Luis Rey, ha dado algunas claves este jueves, a preguntas de los periodistas, en la rueda de prensa convocada para hacer balance de los resultados electorales de las autonómicas en Soria.

El 14 de abril se constituirá las nuevas Cortes de Castilla y León, según recoge el dccreto de la convocatoria de las elecciones.

Y antes el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, tiene que recoger el acta de procurador y con ello renunciar antes a su cargo como alcalde de municipio de más de 20.000 habitantes, como marca la ley.

Rey no ha querido confirmar fechas del pleno donde se tiene que dar cuenta de la renuncia de Martínez a la alcaldía ni del pleno, ordinario o extraordinario, en el que tomará posesión su sucesor.

Lo único que ha confirmado es que el pleno de despedida, ordinario u extraordinario, será “muy especial”, por todo lo que ha hecho Martínez al frente del Ayuntamiento de Soria, en el que ha sumado cinco mayorías, cuatro de ellas absolutas, desde 2007.

Entre el pleno de despedida de Martínez y el de investidura de Antón, Rey ha desvelado que le tocará ejercer de alcalde en funciones.

Para que Antón (Covaleda, 1972) sea el nuevo alcalde, posibilidad ya apuntada el año pasado por este periódico digital, tendrá que renunciar a su acta de concejal la número 14 en la candidatura socialista al Ayuntamiento de Soria en las últimas elecciones municipales.

Antón figura en el puesto décimo quinto.

El fututo nuevo alcalde tendrá que desvelar, cuando tome posesión, si compaginará los dos cargos políticos o se centra exclusivamente en atender las tareas municipales.

Diplomado en Magisterio, especialidad Educación Infantil y Primaria, Antón ha estado vinculado al mundo asociativo de la mano de Cruz Roja Juventud, donde fue técnico de Programas Educativos y presidente del Consejo Provincial de la Juventud, antes de entrar en el Ayuntamiento de Soria, en 2003, como concejal, puesto que ejerció durante tres legislaturas, antes de acceder a diputado nacional por el PSOE y después senador.

Rey ha señalado que la “lógica política” indica que el nuevo alcalde sea también el candidato socialista a las elecciones municipales de 2027.

En la Diputación, el relevo de Martínez será la alcaldesa de Abejar, Carolina Romero.

La legislación indica que la sesión extraordinaria para la elección del nuevo alcalde se celebrará, dentro de los diez días siguientes a la toma de conocimiento de la renuncia por el pleno.

Dicha sesión plenaria extraordinaria deberá ser convocada por quien interinamente ocupe el puesto del alcalde (es decir, el primer teniente de alcalde).

: