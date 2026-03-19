Cesefor construye en Madrid pabellón divulgativo sobre construcción con madera

Jueves, 19 Marzo 2026 17:01

Los días 20 y 21 de marzo Madrid acoge (como el año pasado lo hiciera Soria, la última sede del encuentro), la celebración del Día Internacional de los Bosques, que este año tiene por lema “Bosques y economías” para poner de relieve el papel esencial de los bosques como motor de la prosperidad económica, y que va mucho más allá de los ingresos y los puestos de trabajo derivados de la producción forestal y el comercio de materias primas renovables y alimentos.

En esta edición se subraya que los bosques también sostienen la agricultura familiar y comunitaria, mejoran la productividad agrícola y salvaguardan la salud de las cuencas hidrográficas.

En este contexto, Cesefor participa en la organización de la efeméride, no solo como entidad coorganizadora junto a la Comunidad de Madrid y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, sino también mostrando su trayectoria y experiencia construyendo el “Pabellón Viajero Club Madera”, que está siendo levantado por los y las profesionales que integran Maderaula, el brazo formativo de Club Madera, iniciativa liderada por Cesefor.

La ciudadanía madrileña podrá visitar el sábado 21 de marzo este edificio en la explanada del Puente del Rey, junto al Manzanares y al pie del Palacio Real, dentro del programa del evento, y también estará accesible al público el domingo (22) y lunes (23).

Además de integrantes de la línea de Construcción con Madera de Cesefor, la celebración también contará el viernes 20 con el responsable de esta área, Edgar Lafuente, que intervendrá en la mesa ‘Economía del cambio climático y capital natural’ y del director de Cesefor, Pablo Sabín, que participará en el acto institucional público del sábado 21, interviniendo en la inauguración.

Se trata de una construcción que responde a un diseño en colaboración con Waugh Thistleton Architects, estudio con sede central en Londres y una prestigiosa trayectoria en el ámbito de la arquitectura con madera. Con unas dimensiones de 18 metros de largo por 5 de ancho y hasta 5,5 metros de altura máxima, ha sido desarrollado con paneles de CLT y de OSB de gran formato y entramado ligero, con la participación de más de 15 entidades del sector.

La estructura es una demostración de la viabilidad técnica, económica y ambiental de la madera en la arquitectura contemporánea. Constituye un ejemplo representativo de construcción sostenible basada en el uso de materiales naturales. El pabellón, certificado por PEFC, también quiere poner en valor la cadena de valor de la madera, desde su origen renovable en el bosque hasta su aplicación en arquitectura circular, destacando los beneficios ambientales y de bienestar asociados a este material.

Asimismo, la solución constructiva evidencia el potencial de la madera como sumidero de carbono en el entorno construido, contribuyendo al almacenamiento de carbono biogénico y a la reducción de la huella climática del sector de la edificación.

El pabellón estará dividido en cuatro zonas temáticas relacionadas con el ciclo de vida de este material idóneo para una edificación más sostenible: bosque, madera, construcción-prefabricación y circularidad. En este espacio expositivo tendrán presencia empresas como Egoin, Finsa, Xilonor, Lignum Tech, Piveteaubois, Treehood, Grup Boix, Swiss Krono, Sebastia, Pascual Vinuesa, Quide, Osmo, Knapp, Red Verde, Simpson Strong-Tie, Maderas García Gonzalo o Serrería Temiño.

En este contexto, el papel de Cesefor resulta decisivo como agente tractor de la transformación del sector forestal y de la construcción hacia modelos más sostenibles, innovadores y competitivos.

A través de iniciativas como Club Madera, la entidad no solo impulsa la transferencia de conocimiento y la capacitación técnica, sino que también articula la colaboración entre empresas, administraciones y profesionales para acelerar la adopción de soluciones constructivas basadas en madera.

Su labor estratégica conecta la gestión forestal sostenible con la industrialización, la arquitectura y la economía circular, posicionando a la madera como un recurso clave en la descarbonización del entorno construido y en el desarrollo de bioeconomías territoriales resilientes.

Club Madera, comunidad para la innovación y el desarrollo tecnológico

Club Madera es una comunidad de empresas, entidades y profesionales que promueve la innovación, el desarrollo tecnológico y la formación para impulsar la construcción en madera. Una plataforma abierta a la participación que une a toda la cadena de valor de la construcción en madera, desde el bosque hasta el edificio, donde encontrarás los recursos que necesitas para hacer realidad tu proyecto.

Club Madera pretende ofrecer una propuesta conjunta y diferenciada, sostenible y de máxima calidad, dentro de un sector que afronta el urgente reto de la descarbonización.