La cofradía de la Soledad, de Soria, homenajea a las Camareras de la Virgen

Viernes, 20 Marzo 2026 08:43

La Cofradía de la Soledad de Soria homenajeará este sábado a las Camareras de la Virgen.

Dentro de los actos conmemorativos del 75 aniversario de la cofradía y aprovechando el comienzo del septenario de la Virgen de la Soledad, este sábado 21 de marzo, a las 11:30 horas, en la parroquia de San Francisco, de Soria, la citada cofradía celebrará una eucaristía de hermandad donde una vez finalizada homenajeará a las Hermanas Camareras, encargadas de vestir, velar y cuidar la imagen procesional durante todo el año.

Desde 2013 está institución tiene sus propios estatutos gozando sus integrantes de autonomía plena en su funcionamiento y organización.

Entre sus funciones principales destacan el cuidado y mantenimiento de la imagen de la Virgen, así como de su ermita, además de la realización de los preparativos de la imagen los días previos a la Semana Santa y la participación en los desfiles procesionales que organiza y/o participa la propia cofradía, de acuerdo con lo dispuesto en sus estatutos generales.

Las Camareras de la Virgen de la Soledad están definidas por su carácter vitalicio y no profesional y su participación no tendrá ánimo de lucro.

Participan en la procesión colocándose delante de la imagen y el atuendo para acompañar a la Virgen estará compuesto de traje negro riguroso y mantilla española del mismo color.