Un año después de su Congreso, CCOO se consolida como primer sindicato de Soria

Viernes, 20 Marzo 2026 13:09

El 21 de marzo se cumple un año del 14 Congreso Ordinario de CCOO Soria. En estos doce meses, el trabajo de la nueva dirección y de las federaciones se ha traducido en un incremento de la afiliación del 0,70 por ciento llegando a los 2.736 afiliados y afiliadas.

En el caso de los representantes de los trabajadores y trabajadoras, ha crecido en un 3,42 por ciento con 333 delegadas y delegados.

La diferencia porcentual en representación en las empresas respecto al segundo sindicato es de un 10,33 por ciento.

La secretaria general de CCOO Soria, María Enciso, ha celebrado hoy el primer año de mandato con un Consejo en el orden del día, el máximo órgano entre congresos.

Lo ha conmemorado junto a su ejecutiva y las federaciones del sindicato consolidando el trabajo que ya hicieron sus predecesores de manera que sigue siendo el primer sindicato de la provincia de Soria.

“Hemos subido tanto en las personas afiliadas como en representación en las empresas”, explica, y reconoce que era “un reto que nos planteamos tras recoger el testigo y el gran trabajo realizado por la anterior dirección” ha resaltado en un comunicado

El 1 de marzo de 2025 CCOO Soria tenía 2.717 personas afiliadas frente a las 2.736 de la misma fecha de este año, lo que supone un incremente del 0,70 por ciento.

En cuanto a la representación en las empresas sorianas, el incremento se traduce en un 3,42 por ciento ya que el 1 de marzo del año pasado CCOO contaba con 322 delegadas y delegados y doce meses después son 333.

Estas cifras han mejorado en las dos últimas semanas, porque se han celebrado elecciones sindicales en varios centros de trabajo con el resultado de siete representantes más para CCOO.

A estas cifras hay que sumar que la distancia con el segundo sindicato, también aumenta.

La diferencia en la representación en las empresas es de un 10,33 por ciento, puesto que la otra organización cuenta con 255 delegados, un 6,25% menos que en marzo del año pasado.

Por todo ello, Enciso ha destacado el trabajo de “coordinación de todo el equipo de CCOO Soria conjuntamente con todas las federaciones”.

La dirigente sindical ha resaltado que seguirán trabajando “con las mismas ganas y la misma ilusión”, porque el objetivo es “seguir creciendo en afiliación y en representación”.

Hay muchas posibilidades de alcanzar esta pretensión, a su juicio, a la vista de que “hemos comprobado en los centros de trabajo que las trabajadoras y los trabajadores confían en CCOO, y gracias a todos ellos hemos podido consolidarnos como el primer sindicato de Soria”.