La UVa documenta que en Soria sí hubo molinos de viento históricos

Viernes, 20 Marzo 2026 13:17

Soria también fue tierra de molinos de viento. Así lo demuestra el libro "¿Tierra de gigantes? Molinos de viento clásicos en la provincia de Soria", en el que un equipo de investigadores de la Universidad de Valladolid y colaboradores externos documenta por primera vez la existencia de molinos de viento preindustriales en la provincia.

La obra, que demuestra la presencia de estos ingenios en un territorio tradicionalmente ausente de la cartografía de los molinos eólicos preindustriales, aporta evidencias de la existencia en el territorio de estos ingenios precursores de los actuales sistemas de energía eólica.



De autoría colectiva, el trabajo aborda el estudio desde una perspectiva multidisciplinar que combina ingeniería, historia y análisis del territorio, reconfigurando la distribución geográfica de este tipo de tecnología en España y su evolución en el ámbito rural.

Los capítulos de la publicación comienzan por contextualizar el puente entre pasado, presente y futuro en relación con el patrimonio y la energía, para acabar aportando evidencias documentales y oportunidades de investigación.

De este modo, no solo permite comprender el funcionamiento técnico de los molinos y su valor como patrimonio cultural, sino que además configura el mapa de la molinería tradicional eólica.



La obra se inscribe en el proyecto de investigación Estudio histórico-técnico de los molinos de viento clásicos de la provincia de Soria, liderado por el investigador Luis Hernández Callejo y financiado por RURALIA EUROPA.

El proyecto tiene como objetivo documentar estas construcciones, analizar su funcionamiento y destacar su valor dentro del patrimonio industrial y etnográfico del territorio.