¿Por qué elegir un centro concertado para tu hijo?

Viernes, 20 Marzo 2026 14:39

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) ha expuesto las razones para elegir un centro concertado para sus hijos.

FSIE Soria ha animado a los padres a conocer y elegir a los centros concertados de Soria y provincia, en estas fechas donde todos los centros educativos abren sus puertas para atraer alumnos a sus clases.

"Porque tienes derecho a elegir tu mejor opción, el centro educativo que tú quieras", ha reiterado.

Los centros concertados, según ha resaltado FSIE, poseen unas señas de identidad que avalan sus largos años de presencia en la capital y provincia: identidad, vocación, compromiso con la educación y con ello seguridad.

 Apuesta por la formación integral del alumnado.

 Atención individualizada desde 0 a 18 años.

 Potenciación de los valores fundamentales en sus vidas.

 Compromiso y atención continua a las familias.

 Calidad educativa e Innovación educativa.

 Oferta de servicios complementarios: madrugadores y comedor

 Actividades extraescolares y deportivas.

Pero si hay algo que los caracteriza y que las familias destacan a lo largo de los años, es la excelente labor, trato y entrega de todos los profesionales que trabajan en ellos.

Por todo, desde FSIE Soria ha animado en un comunicado a los padres a que visiten los colegios concertados de Soria y provincia y se informen.

"Tu decisión, es más que un trámite, “Tu educación construye su futuro”", ha recalcado.