Segunda edición en Soria de Música en Cuaresma

Viernes, 20 Marzo 2026 15:22

La Junta General de Cofradías de Soria ha programado un concierto de la Capilla Clásica Extrema Daurii, con motivo de la segunda edición de Música en Cuaresma.

El concierto se celebrará en la iglesia de Santa María la Mayor este domingo, 22 de marzo, a las 19:00 horas.

La entrada será libre hasta completar el aforo.

Siguiendo su propuesta habitual llamada “Voces de la Pasión”, el programa propone un recorrido musical a través de la espiritualidad de la Semana Santa, articulado en tres bloques: música sacra, principalmente del Renacimiento, belleza melódica y el lirismo romántico de la Misa Breve del compositor francés Léo Delibes y obras de creación actual.

Se presenta así como una experiencia sonora que conecta pasado y presente, tradición y renovación, invitando al oyente a una vivencia emocional y reflexiva propia de este periodo de Cuaresma.