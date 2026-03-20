Chiara De Luca, pregonera de la Semana Santa de Soria 2026

Viernes, 20 Marzo 2026 16:29

Chiara De Luca, Hermana de la cofradía del Señor de la capital, será este año la pregonera de la Semana Santa de Soria.

Nacida en Recannati (Italia), su infancia transcurrió en la medieval ciudad de Montecassiano.

Estudió piano en el Conservatorio Giocchino Rossini de Pesaro continuando con sus estudios de bachillerato en Estados Unidos y terminando su formación en idiomas medievales en la Universidad “La Sapienza”, de Roma.

Llegó a Soria en 2004, en donde la acogida de la gente le permitió integrarse de inmediato, y desde entonces, formar parte con orgullo y devoción de la cofradía de la Flagelación del Señor.

Trabaja desde el año 2008 como coordinadora de los comedores escolares de Soria y provincia y también ha sido profesora de iniciación musical en una academia y de italiano e inglés en otra academia de la ciudad.

Se podrá disfrutar de su intervención el próximo 28 de marzo, a las 20.45 horas, en la iglesia del Salvador de la capital, según ha emplazado la Junta General de Cofradías de la Semana Santa de Soria.