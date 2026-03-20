Carlos Martínez se despide del club de los alcaldes más veteranos de España

Viernes, 20 Marzo 2026 20:51

Carlos Martínez Mínguez causará baja el próximo 13 de abril en el club de los alcaldes más veteranos en España, tras casi cinco legislaturas al frente del Consistorio soriano.

Cuatro alcaldes en España destacaron en las elecciones municipales de 2023 por revalidar en los comicios sus victorias al frente de sus respectivos ayuntamientos por, al menos, cuarta vez.

Fue el caso de Francisco de la Torre, alcalde de Málaga por el Partido Popular desde el año 2000; Miguel Anxo Fernández Lores, candidato por Bloque Nacionalista Galego, que tomó posesión del Ayuntamiento de Pontevedra por primera vez en 1999; Abel Caballero, que en 2007 se hacía con el bastón de mando del Ayuntamiento de Vigo como cabeza de lista del PSOE; y Carlos Martínez, alcalde socialista de Soria desde 2007.

Dos de estos alcaldes, ambos por las listas socialistas de sus municipios, obtuvieron mayoría absoluta (en el caso de Abel Caballero, batiendo récord de votos en unas elecciones locales), mientras que los otros dos necesitaron apoyo de otras formaciones para aupar a sus listas, con mayoría simple, al consistorio.

Doctor ingeniero agrónomo, sociólogo y especialista en Desarrollo Regional, Francisco de la Torre (Málaga, 1942), es el alcalde de la ciudad de Málaga desde el año 2000 y ha sido reelegido en cuatro ocasiones por mayoría absoluta en los años 2003, 2007, 2011 y 2023, y dos con mayoría simple en los años 2015 y 2019.

La actual Corporación municipal de Pontevedra, constituida en junio de 2023, eligió alcalde a Miguel Anxo Fernández Lores, del Bloque Nacionalista Gallego (con apoyo del PSOE), por séptimo mandato consecutivo.

Licenciado en Medicina, ,médico, ha sido portavoz del BNG en el Concello de Pontevedra desde 1987 y alcalde desde 1999 hasta la actualidad.

El Ayuntamiento de Vigo está dirigido por Abel Caballero, doctor en Economía por las Universidades de Cambridge y de Santiago de Compostela y con una amplia trayectoria política que comenzó a cimentar desde muy joven en firme compromiso con el socialismo. En el período comprendido entre 1985 y 1987 fue Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones.

Carlos Martínez Mínguez ha sido alcalde Soria desde junio de 2007. Cinco legislaturas al frente del Consistorio soriano cerrará el 13 de abril, para tomar al adía siguiente el acta de procurador regional, para ejercer como portavoz del PSOE de Castilla y León.

En su recorrido político, ha sido antes que ser alcalde concejal del Ayuntamiento de Soria durante dos legislaturas, la primera en el equipo de gobierno entre 1999 a 2003, con Eloísa Alvarez como alcaldesa, asumiendo las concejalías de Medio Ambiente y Montes, Festejos y Participación Ciudadana, y Cultura, y como portavoz en la oposición durante la legislatura 2003-2007, con la popular Encarnación Redondo como alcaldesa. Durante esta misma legislatura compaginó su portavocia municipal con el puesto de procurador en las Cortes de Castilla y León

Desde enero de 2024, Martínez es miembro del Comité Europeo de las Regiones (Cdr), asamblea consultiva que reúne a los representantes locales y regionales de la Unión Europea, dando voz directa a los entes subnacionales dentro del marco institucional de la UE, y miembro activo de las Comisiones COTER (Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto de la UE) y ECON (Comisión de Política Económica).

También es vocal de la cámara local del Consejo de Poderes Locales y Regionales (CPLRE), uno de los órganos principales del Consejo de Europa (enero 2024-actualidad).

Alcaldes históricos

En España hay cinco municipios donde tienen el mismo alcalde al menos desde que se celebraron las primeras elecciones municipales de la democracia, en 1979.

Son Francisco Arjona, en Rada de Haro (Cuenca), Salvador Pérez, en Villarroya (La Rioja), José Furones, en Brime de Urz (Zamora), Lucas Aguado, en Roturas (Valladolid) y José Andrés Villanueva, en Mazuela (Burgos).

En los cinco casos se trata de municipios con muy poca población.

Cuando estos alcaldes fueron elegidos por primera vez, la mitad de la población española no había nacido todavía, según el padrón del INE.

En los municipios de menor tamaño es donde se pueden encontrar más alcaldes veteranos.

De los 1.088 alcaldes que actualmente llevan al menos cinco mandatos en el cargo, solo una cuarta parte de ellos son de municipios con más de 1.000 habitantes.