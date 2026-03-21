La madera se reivindica en Madrid en la arquitectura contemporánea

Sábado, 21 Marzo 2026 08:43

Cesefor ha participado junto con el Club Madera en la construcción del “Pabellón Viajero Club Madera”, enfrente del Palacio Real de Madrid y dentro de la celebración del Dia Internacional de los Bosques.

El Club Madera ha levantado en las inmediaciones del Palacio Real de Madrid este pabellón de madera como demostración de la viabilidad técnica, económica y ambiental de la madera en la arquitectura contemporánea

La ciudadanía madrileña puede visitar este sábado 21 de marzo este edificio en la explanada del Puente del Rey, junto al Manzanares y al pie del Palacio Real, dentro del programa del evento, y también estará accesible al público el domingo y el lunes.

Se trata de una construcción que responde a un diseño en colaboración con Waugh Thistleton Architects, estudio con sede central en Londres y una prestigiosa trayectoria en el ámbito de la arquitectura con madera.

Con unas dimensiones de 18 metros de largo por 5 de ancho y hasta 5,5 metros de altura máxima, ha sido desarrollado con paneles de CLT y de OSB de gran formato y entramado ligero, con la participación de más de 15 entidades del sector

Fotografías: Club Madera

Este fin de semana Madrid acoge la celebración del Día Internacional de los Bosques, que este año tiene por lema “Bosques y economías” para poner de relieve el papel esencial de los bosques como motor de la prosperidad económica.

En este contexto, Cesefor participa en la organización de la efeméride, no solo como entidad coorganizadora junto a la Comunidad de Madrid y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, sino también mostrando su trayectoria y experiencia construyendo el “Pabellón Viajero Club Madera”, que está siendo levantado por los y las profesionales que integran Maderaula, el brazo formativo de Club Madera, iniciativa liderada por Cesefor.