Alumnos del Phoenix Country Day School visitan el hospital Santa Bárbara de Soria

Domingo, 22 Marzo 2026 08:40

Un grupo de 21 alumnos del Phoenix Country Day School, acompañados por tres profesores del centro escolar y dos monitores de World Leadership School, han visitado este viernes el Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria.

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria y el Centro Internacional Antonio Machado-Fundación Duques de Soria han promovido esta actividad de inmersión en un entorno sanitario real, en el marco de un programa que busca que estos jóvenes norteamericanos conozcan de primera mano otros lugares, en este caso la provincia de Soria.

Los alumnos han sido recibidos por el gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, José Luis Vicente, que ha hecho hincapié en la “universalidad” y “gratuidad” del sistema de salud español, así como algunas de las diferencias con el modelo sanitario estadounidense.

Asimismo, el doctor Diego Servidio, médico de Atención Primaria, se ha referido a este nivel asistencial y a los programas de cribado, mientras que la directora médica del Complejo Asistencial Universitario de Soria (CAUSO), Marta León, ha descrito la organización de la Atención Hospitalaria.

Por su parte, el cardiólogo Eduardo Enríquez, jefe de Estudios de la Unidad de Docencia del CAUSO, ha explicado en qué consiste la formación sanitaria especializada, y ha cerrado el turno de intervenciones la directora de Gestión del Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León (ICSCyL), Lola Marina, quien ha expuesto el funcionamiento de esta organización.

La visita de los estudiantes norteamericanos ha continuado con un recorrido por los laboratorios, Pediatría, Unidad de Radioterapia, Quirófanos y Servicio de Urgencias, acompañados por la directora médica del CAUSO y por los doctores Carlos Aguilar, Andrea Suyo, Álvaro Gaona y Elisabeth Ortiz.

El grupo de estudiantes del centro Phoenix Country Day School, con edades comprendidas entre los 14 y 18 años, llegó el lunes a Soria y, además del Hospital Universitario Santa Bárbara, ha visitado centros educativos como el Instituto de Educación Secundaria (IES) Castilla y la Escuela de Arte y Diseño Superior de Soria, así como entidades sociales como Cepaim y Cáritas Diocesana.