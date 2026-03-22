Subdelegación y Cámara analizan procedimientos de extranjería que más interesan a empresas

Domingo, 22 Marzo 2026 08:43

La Cámara de Comercio de Soria ha acogido esta semana una jornada formativa impartida por Pedro Ortega, jefe de la Dependencia de Trabajo e Inmigración de la Subdelegación del Gobierno en Soria, dirigida al equipo técnico de la entidad cameral.

La sesión ha permitido repasar, desde una perspectiva práctica, las funciones generales que asume la Oficina de Extranjería y aclarar los principales cauces administrativos que afectan tanto a personas extranjeras como a empresas de la provincia que necesitan información fiable sobre esta materia.

Resulta de gran utilidad para la atención diaria a empresas y profesionales por parte de la Cámara.

La Cámara de Comercio de Soria es una corporación de derecho público, órgano consultivo y de colaboración con las Administraciones Públicas, cuya finalidad pasa por la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria y los servicios, además de la prestación de servicios a las empresas.

La normativa estatal y autonómica atribuye a las cámaras funciones público-administrativas y les permite actuar en ámbitos como el apoyo y asesoramiento para la creación de empresas, la colaboración en programas de formación, la tramitación de determinados programas públicos de ayudas, la actuación como ventanilla única empresarial cuando sean requeridas para ello y la expedición de certificados de origen y otras certificaciones ligadas al tráfico mercantil nacional e internacional.

En ese marco, la Cámara desempeña también una función de proximidad muy valiosa cuando empresas, emprendedores o profesionales trasladan consultas sobre contratación, implantación de actividad o relación con trabajadores y empresarios de otros países.

Su propio ámbito de representación incluye a personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que desarrollan actividades comerciales, industriales o de servicios y cuentan con establecimientos, delegaciones o agencias en la provincia.

Junto a ello, la Cámara de Soria presta servicios de internacionalización, facilita documentación para exportación e importación y organiza acciones formativas para el mundo empresarial en materia de comercio exterior.

Cometido de la Oficina de Extranjería

Por parte del Gobierno de España, la jornada ha permitido explicar de forma general cuál es el cometido de la Oficina de Extranjería dentro de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. El portal oficial del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática señala que la atención a la ciudadanía inmigrante se realiza a través de estas oficinas.

La relación de funciones publicada en el Boletín Oficial del Estado incluye, entre otras, la recepción de declaraciones de entrada, la tramitación de prórrogas de estancia, la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE), las autorizaciones de residencia, las autorizaciones de trabajo, las autorizaciones de regreso y la elevación de propuestas de resolución a los órganos competentes.

Ese papel institucional resulta especialmente relevante en un momento en el que muchas empresas necesitan seguridad jurídica, información clara y una orientación precisa sobre procedimientos que a veces resultan complejos para quien no trabaja de forma habitual con ellos.

La sesión ha permitido situar cada actuación administrativa en su cauce correcto y distinguir qué corresponde a la Oficina de Extranjería, qué compete a otros órganos de la Administración General del Estado y qué tipo de acompañamiento puede ofrecer la Cámara dentro de su labor de apoyo a las empresas.

Ese reparto claro de funciones facilita una mejor atención a las consultas y evita errores o expectativas que no se ajustan al procedimiento legal.

La jornada celebrada hoy da continuidad a esa línea de trabajo útil y pegada a la realidad del territorio.

Para la Subdelegación del Gobierno en Soria, este tipo de sesiones contribuye a que los intermediarios más próximos a las empresas dispongan de información rigurosa sobre un ámbito sensible y decisivo para la actividad económica.

Para la Cámara, supone mejorar la respuesta que ofrece a su base empresarial en un asunto que afecta al empleo, a la atracción de talento y al desarrollo ordinario de muchos proyectos.