El sorteo de los jurados de San Juan coincide con procesión de Semana Santa

Domingo, 22 Marzo 2026 09:08

El primer sábado de abril volverán a coincidir, para sorpresa de los turistas, el silencio y la música solemne de Semana Santa y las sanjuaneras de las fiestas de San Juan.

No es el primer año que sucede y seguirá sucediendo en próximos años, cuando la Semana Santa llegue antes en el calendario.

Las ordenanzas municipales indican que el primer sábado de abril, a las ocho de la tarde, hay que celebrar el tradicional sorteo de los jurados de cuadrilla.

Este año, si esta semana no hay voluntarios, se llegará con la cuadrilla de San Juan vacante, y habrá que sortear una terna entre los vecinos del barrio para convencerles después de asumir el cargo sanjuanero.

Será, por lo demás, el último acto presanjuanero donde el alcalde de Soria, Carlos Martínez, se dirija a los sanjuaneros, antes de renunciar al cargo el 13 de abril y tomar un día siguiente el acta de procurador en las Cortes regionales.

El acto presanjuanero coincide este año con uno de los últimos actos incluidos en el programa de la Semana Santa de Soria, la oración de la tarde en la espera de la Resurrección, “Vísperas de Luz”, que se celebrará en silencio, el Sábado Santo, por las calles del casco antiguo, a partir de las 20:30 horas, con salida desde la antigua iglesia de los Padres Franciscanos.

Por la mañana la cofradía de la Soledad celebrará en su ermita un acto religioso y, a las 12:30 horas, se celebrará el tradicional concierto de marchas procesionales, “Música con Pasión”, que llega este año a su vigésima edición, de la mano de la Banda Municipal de Música de Soria.