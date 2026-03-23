Concurrido mercadillo de segunda mano del casco viejo de Soria

Lunes, 23 Marzo 2026 09:17

La Asociación de Vecinos del Casco Viejo ha organizado este domingo un mercadillo de segunda mano, en las ruinas de San Nicolás, una convocatoria que repetirá todos los meses de este año hasta noviembre.

La citada asociación puso en marcha esta iniciativa el año pasado y lo ha vuelto a retomar este domingo, con buena afluencia de público, interesado en conocer una oferta que permitía comprar, a precios módicos, ropa de segunda mano, objetos de regalo y de decoración y material deportivo.

Las ruinas de San Nicolás, en el casco viejo, se han transformado esta mañana, con tiempo primaveral, en un pequeño bazar.

El mercadillo de segunda mano se volverá a convocar a largo del año, en principio en las siguientes fechas: 13 de abril, 11 de mayo, 8 de junio, 13 de julio, 14 de septiembre, 19 de octubre y 9 de noviembre.

Además el mercadillo ha albergado la primera edición del concurso de torrijas, en la que se han presentado doce propuestas.

Carmen Jurado ha sido la ganadora.