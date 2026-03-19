Caja Rural de Soria firma convenio para impulsar reinserción social a través de la música
Caja Rural de Soria ha firmado un convenio de colaboración con la asociación Harmonii Coaching, entidad dedicada a impulsar el desarrollo personal y la educación social a través de la música y las artes.
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La asociación desarrolla proyectos de coaching, expresión creativa, formación y crecimiento personal orientados a favorecer la inclusión social de colectivos vulnerables.
El acuerdo se enmarca en el proyecto Versos Libres, una iniciativa dirigida a la reinserción social de las personas internas del Centro Penitenciario de Soria mediante la realización de talleres de creación musical. En virtud de este convenio, Harmonii Coaching se compromete a desarrollar talleres de creación musical instrumental y vocal, así como actividades de producción musical.
En el acto de firma han estado presentes Carlos Martínez Izquierdo, presidente de Caja Rural de Soria y Belén Andreu de la Iglesia, en representación de la asociación Harmonii Coaching junto a Blanca García, directora de la Fundación Caja Rural de Soria y Miguel Latorre, subdelegado del Gobierno en Soria.
A través de este convenio se pretende reforzar el desarrollo de iniciativas de impacto social orientadas a mejorar las oportunidades de inclusión y reinserción social de personas en situación de vulnerabilidad.
Este proyecto, que se desarrollará a lo largo de todo el año, se enmarca en la línea de trabajo que la Fundación Caja Rural de Soria impulsa en el ámbito de la sostenibilidad y el compromiso con el territorio.