Soria acoge la exposición del proyecto educativo ReflejArte

Jueves, 19 Marzo 2026 14:30

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, a través del Centro Superior de Formación del Profesorado (CSFP), desarrolla en Soria una nueva edición del proyecto educativo ReflejArte, basada en la exposición Las sombras de mis raíces, obra de la artista soriana Gloria Rubio Largo.

La muestra, ubicada en la Sala de Exposiciones Jesús Bárez del Palacio de la Audiencia, se convierte en el eje cultural y pedagógico a partir del cual trabajarán los centros educativos participantes.

ReflejArte, integrado en el programa Educación Responsable de la Fundación Botín, promueve el desarrollo emocional, social y creativo del alumnado mediante experiencias artísticas vinculadas al patrimonio, la memoria y la cultura local. En esta edición, la obra de Gloria Rubio Largo —centrada en el territorio rural, la despoblación, la huella del tiempo y la sombra como metáfora de identidad— ofrece un marco significativo para conectar al alumnado con sus raíces y con el paisaje soriano.

El proyecto cuenta con la participación del CFIE de Soria, que coordina la formación del profesorado, y con la colaboración del Ayuntamiento de Soria, que facilita el espacio expositivo y apoya su difusión. A través del contacto directo con la obra de la artista, el profesorado y los centros incorporan el arte contemporáneo como herramienta educativa para fortalecer la creatividad, la empatía, el sentido de pertenencia y la vinculación con el entorno.

Forman parte de esta edición los siguientes centros de la red de Educación Responsable: CEE Santa Isabel (Soria), CRA Tierras Altas (San Pedro Manrique), CEIP Virgen del Rivero (San Esteban de Gormaz), IES Santa Catalina (El Burgo de Osma), IES La Rambla (San Esteban de Gormaz), CEIP Gerardo Diego (Golmayo) y CEIP Doce Linajes (Soria). El profesorado recibió el pasado 10 de marzo una formación especializada impartida por la propia artista, y posteriormente el alumnado visitará la exposición como parte del proceso pedagógico.

El próximo viernes 20 de marzo se convocará a los medios de comunicación a las 18:30 en la Sala de Exposiciones Jesús Bárez para ofrecerles información detallada del proyecto. Posteriormente, a las 19:00, se realizará una presentación abierta al público general, en la que se expondrán los objetivos educativos, la propuesta artística y el trabajo que desarrollarán los centros durante los próximos meses.

Como culminación del proceso creativo, se celebrará la exposición colectiva “Somos creativos – Soria”, donde se mostrarán las obras realizadas por el alumnado inspiradas en Las sombras de mis raíces y en los símbolos patrimoniales y naturales del territorio.