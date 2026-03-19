Jornada informativa para optimizar respuesta del sector hostelero soriano ante el eclipse

Jueves, 19 Marzo 2026 14:08

La Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR), en colaboración con la Diputación Provincial de Soria, organiza una jornada informativa dirigida a los profesionales del sector en la provincia con el objetivo de preparar y anticipar a la hostelería ante el eclipse solar total que tendrá lugar el próximo 12 de agosto, un fenómeno astronómico que situará a Soria en el mapa internacional y que puede convertirse en una importante oportunidad turística para la provincia.

La sesión, gratuita para los asociados, tendrá lugar el próximo lunes 23 de marzo a las 10.30 horas en el Espacio FOES (calle Manuel Vicente Tutor, número 6 - 3ª planta) y contará con la participación de los astrónomos del Observatorio de Borobia, Azahara Rojas y Blas Jiménez, quienes ofrecerán una visión técnica del fenómeno y su impacto en la llegada masiva de visitantes.

Para participar en la jornada es necesario inscribirse previamente en el enlace: https://forms.gle/Qix9qutTwez6hGr68.

El 12 de agosto tendrá lugar el primer eclipse total de sol en la península desde hace casi 120 años y Soria se encuentra en el corazón de la franja de totalidad, por lo que la provincia será un territorio privilegiado para observar este eclipse.

La experiencia de eclipses pasados demuestra que estos fenómenos atraen a miles de personas, lo que representa una oportunidad histórica para el sector pero también un reto de organización para garantizar la seguridad de las personas y asegurar que la experiencia sea satisfactoria.

Por ello, ASOHTUR está trabajando intensamente en la preparación logística y turística de esta cita, conscientes de que es necesario actuar con previsión ante las previsiones de una afluencia extraordinaria de visitantes en un momento en el que, además, Soria presenta un nivel de ocupación elevado por el efecto de las vacaciones estivales y el puente del 15 de agosto.

La jornada permitirá trasladar información clave sobre el comportamiento esperado del turismo asociado a este tipo de fenómenos, así como recomendaciones prácticas para la gestión de reservas, organización de servicios y previsión de suministros.

Durante la cita se podrán identificar posibles problemas que puedan surgir en torno al evento astronómico con el objetivo de adelantarse a la situación y evitar posibles colapsos y problemas de abastecimiento, garantizando que el eclipse se gestione con orden y seguridad.

En este sentido, la agrupación insiste en la importancia de que los profesionales del sector comiencen a planificar con antelación aspectos como la capacidad de atención, los turnos de trabajo o el aprovisionamiento, ante la posible presión sobre los servicios y las infraestructuras que generará este evento.

“Estamos ante un acontecimiento único y excepcional que exige planificación, anticipación y coordinación por parte de todo el sector y, también, de las instituciones y de la sociedad en general”, ha señalado la presidenta de ASOHTUR, Beatriz Martínez.

“El eclipse va a situar a Soria en el mapa internacional y se espera la llegada de miles de personas en un momento en el que, además, Soria ya está llena. Debemos estar preparados para responder a una demanda sin precedentes, tanto en volumen como en exigencia. Por eso hemos organizado esta jornada, para ofrecer información rigurosa y útil que ayude a nuestros profesionales a tomar decisiones con tiempo, optimizar sus recursos y garantizar el mejor servicio posible. La preparación es clave para convertir este reto en una gran oportunidad para la hostelería soriana”, ha argumentado.

En este sentido, Martínez ha insistido en que este fenómeno representa una ocasión única para “reforzar el posicionamiento turístico de la provincia y poner en valor el potencial de su hostelería”, por lo que, ha reiterado , “actuar con antelación resulta básico para aprovechar el impacto económico y promocional que puede generar este evento de alcance internacional”.

“Es importante la formación, la planificación y la colaboración entre empresas y administraciones para ofrecer una respuesta conjunta y garantizar la mejor experiencia posible a los visitantes, reforzando al mismo tiempo la imagen de Soria como destino turístico de calidad”, ha sentenciado.

Por todo ello, la agrupación ha realizado un llamamiento a sus asociados para que participen en esta jornada, que se considera clave para afrontar con éxito uno de los mayores retos turísticos de los próximos años en la provincia.