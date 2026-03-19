Convocatoria de “Cortos de Memoria” abierta hasta el 15 de junio

Jueves, 19 Marzo 2026 09:42

El Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria (Soria International Short Film Fest) junto a la Asociación Soriana Recuerdo y Dignidad (ASRD), conscientes de las fragantes violaciones de Derechos Humanos hacia las víctimas del franquismo y tratando de aportar visibilidad a ésta y a otras situaciones similares, vuelve a convocar a los directores para su participación en la categoría “Cortos de Memoria”.

Los trabajos podrán presentarse hasta el 15 de junio de 2026.

En esta categoría del certamen podrán participar cortometrajes que se ciñan a los siguientes objetivos:

1.- Cortometrajes que contribuyan a recuperar la memoria de la II República, el golpe de Estado, los crímenes y la represión contra la población civil, la Guerra Civil, la dictadura franquista y la transición, en todos sus aspectos y a todos los niveles.

2.- Cortometrajes que versen sobre las violaciones de los derechos fundamentales en el Estado Español bajo el franquismo o con la intervención del fascismo o el nazismo, civiles asesinados, desaparecidos, condenados a penas de presidio y en batallones de trabajadores penados, trabajadores esclavos, muertos en prisión, exiliados, víctimas de torturas, violaciones o violencia sexual, población civil víctima de los bombardeos fascistas durante la Guerra Civil, deportados y demás víctimas republicanas de la persecución nazi, bebés robados, sus padres y madres, menores víctimas de orfanatos y preventorios franquistas, el Patronato de Protección a la Mujer, empleadas y empleados públicos depurados, víctimas del expolio de sus bienes, mujeres rapadas, niños de la guerra, ilegalización de estructuras sociales… Así como cortometrajes que traten la represión hacia civiles en los territorios que escapaban al control franquista durante la Guerra Civil.

3.- Cortometrajes que muestren las consecuencias en el presente de no haber afrontado nuestras obligaciones como Estado hacia las víctimas de las fuerzas del fascismo europeo.

4.- Cortometrajes que aborden las etapas del punto 1 y las temáticas del punto 2 desde la perspectiva de la democracia y los derechos humanos.

5.- Cortometrajes que traten sobre el retraso al que llevó el franquismo, o sobre los avances que se interrumpieron respecto a la ciencia, el arte, los derechos civiles, los derechos de las mujeres, el laicismo, la educación, la pedagogía, la política y un largo etcétera.

6- Cortometrajes sobre otros países que hayan atravesado circunstancias similares.

7- Se considerará la participación en esta categoría de cortometrajes que reflejen violaciones de derechos fundamentales en el presente.

8 – Un jurado formado por integrantes de la Asociación Recuerdo y Dignidad, será el encargado de elegir el cortometraje ganador.

9 – Los cortometrajes no podrán superar los 30 minutos de duración y deberán haber terminado su producción a partir de enero de 2025.

Los cortometrajes seleccionados en Cortos de Memoria podrán entrar a concurso en el Certamen Internacional si cumplen los requisitos de calidad necesarios, aunque la selección en esta categoría no implica necesariamente la entrada a concurso en el Certamen.

Para poder participar hay que enviar un enlace de la película al email de la ASRD (recuerdoydignidad@gmail.com) y al Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria a través de la plataforma www.movibeta.com con un precio de 2 euros.

El cortometraje ganador contará en esta edición con un premio de 200 euros, además de un trofeo.

La inscripción implica la aceptación de todas las bases.

Para más información se puede consultar la web https://www.certamendecortossoria.org/