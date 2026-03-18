Torrezno de Soria regresa a Alimentaria con el stand más grande de su historia

Miércoles, 18 Marzo 2026 15:46

La Asociación de Fabricantes de Torrezno de Soria crece en Alimentaria 2026, en la Fira Gran Vía de Barcelona, una de las ferias más importantes del mundo, con un espacio de 143 metros cuadrados, el mayor de su historia, con elementos audiovisuales, como una pantalla de grandes dimensiones y una zona donde se llevarán a cabo demostraciones culinarias.

Esta es la tercera ocasión que las empresas de Torrezno de Soria cuentan con un lugar propio de estas características dentro de Alimentaria.

Dentro del stand habrá un lugar para la Asociación de Fabricantes, además de otros seis espacios diferenciados para los productores que han querido acudir al certamen durante los cuatro días que se celebra. Esta feria se celebra en la capital catalana cada dos años.

La edición de 2026 arranca el próximo lunes 23 de marzo, prolongándose hasta el jueves 26.

El stand también cuenta con una cocina que permitirá la realización de ‘show cooking’ por parte de distintos cocineros profesionales y aficionados.

Así, el lunes 23 de marzo será Mario Sanz, de La Gastro Tasquita, el encargado de mostrar recetas innovadoras con el Torrezno de Soria como protagonista.

Aparte de las ya populares virutas, cocinará la Piruleta de Torrezno, tapa que le hizo alzarse como ganador de El Mejor Torrezno del Mundo edición 2025 en la categoría “Innovación”.

El martes 24 será la ganadora del concurso El Mejor Torrezno del Mundo, edición 2026, en categoría “Tradicional”, Carmen Modrego, del Bar El Volante de Ólvega la encargada de cocinar este producto a la manera tradicional.

El miércoles 25, el turno de cocina será para el influencer Pedro Porto, que bajo el título “Desayunako soriano con Pedro by Porto” realizará un sorprendente maridaje de dos de los productos más representativos de la gastronomía provincial: la mantequilla con D.O.P. y el torrezno.

Para el último día de la feria, el jueves 26 de marzo, está prevista la presencia del influencer y deportista Robert Mayoral, un apasionado del torrezno, que enseñará a cocinar la barrita energética para deportistas en la zona de demostraciones del stand.

Apuesta decidida

Esta nueva presencia de Torrezno de Soria en Alimentaria es una apuesta decidida por el crecimiento y expansión del producto, tanto a nivel nacional como internacional, y es posible gracias a la ayuda económica de la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial de Soria. Torrezno de Soria estará en la feria, en el recinto Gran Vía de Barcelona, en el Pabellón 3, calle C, stand 300.

Esta nueva edición de Alimentaria celebra, además, su 50 aniversario, consolidándose como el evento referente del sector en sostenibilidad, innovación y mercados internacionales.

En la última edición de Alimentaria, celebrada junto a Hostelco en marzo de 2024, con una superficie de 100.000 m2, participaron más de 3.200 empresas expositoras, un 25% internacionales y acudieron cerca de 108.000 visitantes profesionales, realizando unos 13.000 encuentros de negocios y contactos entre profesionales.

Pero Alimentaria no será la única cita expositiva para Torrezno de Soria durante el primer semestre de 2026.

Tras la feria de Barcelona acudirá a Madrid para participar en Salón Gourmets, del 13 al 16 de abril, contando nuevamente con un stand propio.

Se trata de la primera ocasión en la que se participará con un espacio propio en ambos certámenes coincidiendo el mismo año. Serán también seis las empresas asociadas que participen en el stand de Torrezno de Soria en el certamen que se celebra en IFEMA.