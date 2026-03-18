El Museo Numantino vuelve a organizar talleres infantiles en Semana Santa

Miércoles, 18 Marzo 2026 15:00

El Museo Numantino vuelve a abrir sus puertas a los más pequeños durante las próximas vacaciones de Semana Santa con una nueva edición de sus talleres didácticos infantiles.

La iniciativa, dirigida a niños de entre 5 y 10 años, tiene como objetivo acercar la historia y el patrimonio cultural a los más jóvenes de una manera participativa y amena.

El desarrollo de los talleres tendrá lugar en las salas de exposición permanente del museo y en un nuevo espacio habilitado para las actividades.

Entre los propósitos fundamentales de estos talleres está el acercamiento al estilo de vida de las sociedades antiguas a través del contacto con los objetos que el Museo conserva en sus colecciones.

A lo largo de los talleres, los asistentes podrán observar piezas arqueológicas, conocer para qué servían y descubrir algunas de las historias, usos y curiosidades que esconden estos testimonios del pasado.

El Museo Numantino organiza un total de cinco talleres que tendrán lugar los días 27 y 31 de marzo y el 1 de abril. Habrá dos sesiones por día, a las 11.00 horas y a las 12.30 horas, y cada una tendrá una duración de 60 minutos aproximadamente.

Algunos de los talleres más significativos

Entre las propuestas programadas se encuentra el taller ‘¡Se busca aprendiz de musivario!’, dirigido a niños nacidos entre 2018 y 2020. Esta actividad se celebrará los días 27 y 31 de marzo y el 1 de abril a las 12.30 horas.

La actividad propone a los participantes convertirse en pequeños artesanos de la Antigua Roma, transformándose en aprendices de musivario, los especialistas encargados de elaborar los mosaicos que decoraban los edificios romanos.

A través de una explicación sencilla y adaptada a su edad, los asistentes descubrirán cómo era el arte en la Antigua Roma, qué materiales utilizaban los artesanos y cuáles eran algunos de los motivos más habituales en estas composiciones

El taller ‘Arte en lo cotidiano: cuando los objetos hablan’ está diseñado para los nacidos entre 2015 y 2017 y se desarrollará los días 31 de marzo y 1 de abril a las 11.00 horas. El objetivo de este taller está centrado en descubrir como muchos de los objetos utilizados en la antigüedad, además de cumplir una función práctica, estaban decorados cuidadosamente. A través del análisis de distintas piezas que formaban parte de la vida diaria, los participantes podrán comprender que en el pasado la belleza y la utilidad iban muchas veces de la mano, ya que un mismo objeto podía resolver una necesidad cotidiana y, al mismo tiempo, transmitir ideas, símbolos o creencias.

Programa educativo del Museo Numantino

Estas actividades se sitúan en el ámbito del programa educativo que el Museo desarrolla a lo largo de todo el año para fomento del conocimiento del patrimonio entre el público infantil, tanto en el periodo escolar como en el vacacional.

En lo que va de año son más de 800 niños los que han participado en las distintas actividades educativas, talleres y visitas programadas y organizadas desde el Museo. Constatando que existe un notable crecimiento en la participación con respecto a años anteriores, lo que refleja el creciente interés de los centros educativos por acercar la historia y la cultura a las nuevas generaciones a un lugar central de la conservación del patrimonio.

El museo va a gestionar en los próximos meses de abril, mayo y junio más de 2.000 visitas escolares, consolidándose este recurso educativo como una referencia. El museo ha podido apreciar como acuden cada vez más centros educativos de la provincia y no solo de la ciudad de Soria. Este es un objetivo preferente para el Museo Numantino, ya que es también el Museo Provincial de Soria.

Reservas, inscripciones e información sobre los talleres

Las reservas e inscripciones para esta nueva edición de los talleres infantiles de Semana Santa deberán realizarse a través de la página web del museo (https://museonumantino.es). El plazo de inscripción se abrirá a las 09.00 horas del viernes 20 de marzo y permanecerá abierto hasta las 09.00 horas del lunes 23 de marzo.

Para más información, las personas interesadas podrán contactar con el Departamento de Educación y Acción Cultural del Museo Numantino a través de la dirección de correo electrónico museo.soria.deac@jcyl.es