El Conservatorio dedica sus XVI Jornadas Musicales a las mujeres en la música

Miércoles, 18 Marzo 2026 14:49

El Conservatorio Profesional de Música ‘Oreste Camarca’, dependiente de la Consejería de Educación, celebra del 20 al 26 de marzo sus XVI Jornadas Musicales, una edición especial dedicada a las mujeres en la música.

Durante toda la semana se ofrecerá una intensa programación de conciertos, cursos, talleres, charlas y actividades abiertas a la comunidad educativa.

Las jornadas continúan su crecimiento un año más, consolidándose y asentándose como una de las más importantes citas del curso, donde se integra la actividad lectiva habitual con una propuesta formativa dinámica con participación activa del alumnado. Pretenden, además, la apertura del centro a toda la comunidad educativa y a la sociedad soriana, al acercar la música y la cultura a un público más amplio.

Las jornadas cuentan en esta edición con dos momentos destacados.

Por un lado, el viernes 20 de marzo, se celebrará un encuentro-intercambio con el Conservatorio Profesional de Música de Teruel, que permitirá compartir escenario a alumnado de orquesta, piano y guitarra de ambos centros.

Esta actividad pretende fomentar la convivencia musical y el enriquecimiento artístico, confluyendo en un concierto abierto al público.

Por otro lado, cabe destacar la final del II Concurso de Interpretación y Composición ‘Oreste Camarca’, que se celebrará el viernes 26 de marzo.

Este certamen, en sus modalidades de solista, música de cámara y composición, se consolida como una plataforma fundamental para impulsar el talento joven del conservatorio, fomentando tanto la excelencia interpretativa como la creatividad compositiva.

A través de este concurso, el alumnado tiene la oportunidad de mostrar su trabajo en un entorno escénico real, enfrentándose a un público y a un jurado especializado, lo que supone una valiosa experiencia formativa y artística. La celebración de su concierto final, abierto a toda la ciudad de Soria, convierte además este evento en un escaparate del alto nivel musical del centro y un espacio de reconocimiento al esfuerzo y dedicación del alumnado

Otras actividades destacadas en la programación

En el ámbito formativo, sobresale el curso ‘Introducción al jazz y a la improvisación’ impartido por Joan Chamorro, una figura de referencia internacional en la pedagogía del jazz, quien además recibirá en Nueva York, en el próximo mes de abril, el Global Jazz Citizen Award, un galardón internacional que reconoce a individuos u organizaciones que han contribuido de manera significativa a la difusión global del jazz, extendiendo el impacto del género más allá de Estados Unidos y acercándolo a nuevas audiencias culturales alrededor del mundo. El curso culminará con un concierto de clausura abierto a toda la comunidad educativa.

Otro de los grandes atractivos será el espectáculo ‘Peer Gynt: donde las aventuras cobran sonido’, que se representará en varias sesiones: dos en horario de mañana, dirigidas a centros educativos, y una por la tarde, abierta al público, que contará con la colaboración de la escuela de danza Naturdanza. El espectáculo integra música y movimiento en una propuesta escénica multidisciplinar.

Siguiendo con el apartado artístico, las jornadas ofrecen una amplia programación de conciertos. Entre ellos, sobresale el concierto-charla ‘Mujeres creadoras’, que contará con la participación de la soprano Małgorzata Kubala, acompañada al piano por Emilio Bayón, junto a alumnado y profesorado del centro, en un recorrido por obras de compositoras de distintas épocas.

Talleres y charlas

Las jornadas incluyen también una variada oferta de talleres, como ‘Lettering musical’, ‘Yoga y música’, ‘Teatro aplicado a la interpretación musical’, ‘Dirección orquestal’ o ‘La estética en el escenario’, que abordan la formación musical desde perspectivas complementarias e innovadoras.

Asimismo, se desarrollarán charlas de interés educativo y social, como la dedicada al acoso y ciberacoso escolar o la centrada en el descanso y el sueño en los músicos, reforzando el compromiso del centro con la formación integral del alumnado.

Con esta programación, las XVI Jornadas Musicales reafirman su compromiso con la difusión cultural, la innovación educativa y la visibilización del papel de la mujer en la historia y el presente de la música, invitando a toda la comunidad a participar y disfrutar de una semana única.