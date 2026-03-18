Adif confirma prolongación de cierre de línea ferroviaria Soria-Torralba

Miércoles, 18 Marzo 2026 14:41

Adif ha confirmado hoy que la línea ferroviaria Soria-Torralba continuará cerrada al tráfico al menos en el segundo trimestre de este año, debido a las démoras en la adaptación de la línea ferroviaria convencional Madrid-Zaragoza a los futuros servicios de autopista ferroviaria.

Adif ha impulsado la adaptación de la línea ferroviaria convencional Madrid-Zaragoza a los futuros servicios de Autopista Ferroviaria con una inversión movilizada de más de 330 millones de euros, destinada a diversas actuaciones que incrementan, asimismo, la fiabilidad y operatividad de la infraestructura, beneficiando a todos los tráficos.

Estas actuaciones responden al interés del sector logístico por establecer sinergias entre el transporte de mercancías por carretera y por ferrocarril, permitiendo que tráilers o semirremolques se desplacen a través de la línea ferroviaria sobre vagones especializados.

En el escenario final, se habilitará un corredor que conectará Zaragoza con el puerto de Algeciras, con unas inversiones movilizadas que ya superan los 650 millones de euros, dinamizando los tráficos de mercancías por ferrocarril en un eje estratégico para la cadena logística.

En paralelo a la adaptación de gálibos y ampliación de vías de apartado, Adif ha explicado en un comunicado que avanza en la implantación del Bloqueo Automático Banalizado (BAB) entre Guadalajara y Calatayud.

Este hito supondrá la modernización completa de la señalización entre Madrid y Soria, tras la puesta en marcha de nuevos sistemas de bloqueo, en 2024, entre Soria y Torralba.

El BAB permite circular en ambos sentidos en líneas de doble vía.

Así, se optimiza de manera notable la capacidad de la infraestructura, especialmente ante incidencias en una de las vías.

La instalación de este sistema es compleja, ya que conlleva renovar todas las instalaciones de seguridad asociadas a la señalización (enclavamientos, sistemas de detección y protección de tren, señalización fija y luminosa e integración en el centro de Control de Tráfico Centralizado).

Las obras son incompatibles con la circulación, por lo que fue necesario suspender los servicios ferroviarios que unen Madrid con Guadalajara, Zaragoza y Soria en abril de 2025.

Renfe puso en marcha un plan alternativo por autobús para garantizar la movilidad de los viajeros. Las mercancías siguen circulando por ferrocarril, empleando itinerarios alternativos.

Estado de los trabajos

Los trabajos, según Adif, se encuentran muy avanzados, habiendo concluido prácticamente la adaptación de estructuras (26 túneles y 40 pasos superiores) y el montaje de nueva vía, mientras se despliegan las instalaciones de señalización y gestión de la circulación.

Los sistemas de señalización deben comenzar a instalarse con el resto de obras próximas a su conclusión, ya que éstas interferirían en su desarrollo.

Por su parte, la adaptación de estructuras se vio afectada por situaciones sobrevenidas, que requirieron extender los plazos programados. Así, en la ampliación del gálibo de los túneles ubicados en el entorno de Sigüenza fue necesario desplegar sistemas constructivos para reforzar la seguridad, dada la compleja geología de la zona.

Además, las obras se demoraron por la presencia de nidos de águila en las proximidades.

Por su parte, el túnel de Torralba se vio afectado por la presencia masiva de agua, debida a las abundantes lluvias del otoño y la primavera pasados, que alimentaron los acuíferos.

Por estos motivos, Adif ha confirmado hoy que la suspensión del tráfico ferroviario y el servicio alternativo por carretera se prolongarán hasta que concluya la instalación de los nuevos sistemas de señalización, previsiblemente a lo largo del segundo trimestre del año.

Una vez operativas las nuevas instalaciones, Renfe realizará la preceptiva formación de maquinistas y, finalmente, se recuperará el servicio ferroviario que une Madrid con Guadalajara, Zaragoza y Soria.