SSPA advierte del riesgo de que despoblación extrema quede diluida en nueva estrategia del MITECO

Miércoles, 18 Marzo 2026 13:42

La Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA) ha presentado sus aportaciones a la consulta pública de la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, alertando del riesgo de que el cambio de enfoque hacia el concepto de equidad territorial termine eclipsando la gravedad del problema de la despoblación.

Desde la Red SSPA, integrada por las organizaciones empresariales de Cuenca, Teruel y Soria, se ha valorado positivamente que la Estrategia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico amplíe el foco hacia los desequilibrios territoriales y reconozca que la despoblación no es solo un problema de falta de población, sino también económico.

No obstante ha advertido de que el concepto de equidad territorial engloba problemáticas muy diversas —incluidos los retos derivados de la excesiva concentración de población en determinadas áreas urbanas— lo que puede hacer que la despoblación estructural de algunos territorios quede diluida dentro de un marco más amplio.

SSPA ha recordado que no todos los territorios afrontan los mismos desafíos y que es necesario diferenciar entre territorios en riesgo de despoblación y aquellos que ya presentan despoblación estructural extrema, como ocurre en las provincias de Soria, Teruel y Cuenca, entre las menos densamente pobladas de Europa.

Estas provincias están reconocidas como territorios escasamente poblados en el marco de las políticas europeas, lo que ha permitido aplicar instrumentos específicos como las ayudas de funcionamiento a las empresas.

En este sentido, desde SSPA consideran difícilmente comprensible que la singularidad de estos territorios haya sido reconocida por la Comisión Europea y, sin embargo, no tenga un reflejo claro en el planteamiento de la Estrategia a nivel nacional.

Servicios públicos

La organización insiste en que la mejora de servicios públicos, siendo necesaria, no es suficiente para revertir la despoblación si no se acompaña de políticas capaces de generar actividad económica, inversión y empleo en estos territorios.

Por ello, SSPA ha reclamado que la Estrategia incorpore instrumentos específicos para los territorios escasamente poblados, incluyendo políticas económicas diferenciadas y mecanismos que permitan que procesos como la transición energética se traduzcan en actividad industrial y oportunidades reales de desarrollo en estos territorios.

“Avanzar hacia una verdadera equidad territorial no significa aplicar las mismas políticas en todo el territorio, sino adaptar las políticas públicas a la intensidad de los desafíos que afronta cada territorio”, han reiterado desde la Red SSPA.