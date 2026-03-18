La ONCE dedica su Cupón al 75 aniversario de la Cofradía de la Virgen de la Soledad

Miércoles, 18 Marzo 2026 13:34

La ONCE dedica su cupón del miércoles, 25 de marzo, al 75 aniversario de la Cofradía de la Virgen de la Soledad, de Soria. Cinco millones de cupones difundirán esta efeméride.

Luis Alberto Pareja Gallegos, director de la Agencia de la ONCE en Soria, y Oscar Jiménez Morales, hermano mayor de la Cofradía, junto con otros miembros de ésta, han presentado este cupón.

La Cofradía de la Virgen de la Soledad tiene su origen en la antigua Cofradía de la Vera Cruz (siglo XVI), la Virgen de la Soledad no tiene cofradía propia hasta el año 1951, año en el que se redacta su primer Reglamento.

Cuenta con dos pasos: la Virgen de la Soledad y el Cristo del Humilladero, que se pueden visitar en la Ermita de la Soledad.

La talla de la Virgen muestra el rostro de dolor ante la pérdida de su Hijo. Su boca está entreabierta y dirige la mirada hacia el cuerpo muerto, recostado sobre el regazo de la Madre.

En 1878 se adquirió la vestimenta que hoy día luce Nuestra Señora de la Soledad, que fue donada. Está formada por un manto de terciopelo negro de Lión con delantal blanco, ambos bordados en oro. Luce corona de oro con la que procesiona en Semana Santa.

En el año 2015 estrenó un nuevo manto bordado en oro con motivos marianos, confeccionado por las Hermanas Clarisas del convento de la Asunción de Castil de Lences (Burgos)

El Santo Cristo del Humilladero representa a Cristo en la cruz. Tiene tres clavos, ojos y boca entreabiertos y corona de espinas trenzada. Inclina la cabeza hacia el lado derecho. Es una talla en madera policromada, con influencias de Juan de Juni.

Sus cofrades visten habito blanco, capa negra y faja amarilla todo de paño. La cabeza va cubierta con un capuchón blanco y bajo la barbilla la corona de espinas y el corazón de la virgen con los siete dolores clavados.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.