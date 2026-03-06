Viernes, 06 Marzo 2026
Castilla y León

CyL | Castilla y León

Correos admite 54.318 solicitudes de voto por correo para elecciones del 15-M

Correos ha admitido 54.318 solicitudes de voto por correo de ciudadanos y ciudadanas que desean ejercer por este sistema su derecho al voto en las elecciones autonómicas a las Cortes de Castilla y León que se celebrarán el 15 de marzo.

De las 54.318  solicitudes de voto por correo admitidas, 37.641 se han gestionado en la red de oficinas postales y 16.677 de forma telemática a través de la web de Correos, mediante firma electrónica y aceptándose como sistemas de identificación válidos los certificados de persona física reconocidos por el Ministerio de Industria o el DNI electrónico (DNI-e).

Estas cifras suponen un 6,42% más respecto a las 51.038 solicitudes presentadas en las anteriores elecciones autonómicas celebradas en Castilla y León, el 13 de febrero de 2022, primeras que tuvieron lugar en la autonomía sin coincidir con otros comicios.

 

 

 

 

 

Solicitudes gestionadas en las Oficinas de Correos dirigidas a las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral

 

Solicitudes web dirigidas a las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral

 

 

Total solicitudes
 

 

 

CASTILLA Y LEÓN

Ávila

2.223

951

3.174

Burgos

6.027

2.447

8.474

León

7.316

3.207

10.523

Palencia

3.052

1.120

4.172

Salamanca

5.010

2.350

7.360

Segovia

1.934

949

2.883

Soria

1.881

813

2.694

Valladolid

7.246

3.701

10.947

Zamora

2.952

1.139

4.091

TOTAL

37.641

16.677

54.318

 Entrega de la documentación electoral

Tras comprobar la inscripción de los solicitantes en el Censo, las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral en Castilla y León siguen remitiendo los envíos con la documentación electoral (certificado de inscripción en el censo, sobres y papeletas de todas las candidaturas) a la dirección indicada por el elector en la solicitud, con carácter certificado y urgente.

El Censo tiene de plazo hasta el día 8 de marzo para hacer entrega de esos envíos a Correos, que seguirá poniéndolos a disposición de los ciudadanos a medida que los reciba.

El cartero o cartera de Correos realizará al menos dos intentos de entrega de esta documentación en mano al propio destinatario, dejando el aviso para que vaya a recogerla a su oficina en caso de no haber sido posible realizar esa entrega en mano.

El personal de Correos comprobará la identidad del votante mediante el DNI, pasaporte o permiso de conducir y anotará el número del documento identificativo dando fe de la recepción de los sobres y papeletas con la firma de la entrega por parte del solicitante.

A fecha de  hoy, Correos ya ha puesto a disposición de los electores 43.130 documentaciones electorales para que puedan ejercer su derecho al voto.

En caso de que el elector no haya recibido su documentación electoral y vaya a cambiar de dirección respecto a la que indicó en su solicitud puede localizar el número de registro de su envío en la página web del Censo Electoral y solicitar la reexpedición de la documentación en cualquier oficina de Correos a otra dirección o a otra oficina de Correos, con plazo suficiente para que Correos se lo pueda hacer llegar al nuevo destino.  

 

