Correos admite 54.318 solicitudes de voto por correo para elecciones del 15-M
Correos ha admitido 54.318 solicitudes de voto por correo de ciudadanos y ciudadanas que desean ejercer por este sistema su derecho al voto en las elecciones autonómicas a las Cortes de Castilla y León que se celebrarán el 15 de marzo.
De las 54.318 solicitudes de voto por correo admitidas, 37.641 se han gestionado en la red de oficinas postales y 16.677 de forma telemática a través de la web de Correos, mediante firma electrónica y aceptándose como sistemas de identificación válidos los certificados de persona física reconocidos por el Ministerio de Industria o el DNI electrónico (DNI-e).
Estas cifras suponen un 6,42% más respecto a las 51.038 solicitudes presentadas en las anteriores elecciones autonómicas celebradas en Castilla y León, el 13 de febrero de 2022, primeras que tuvieron lugar en la autonomía sin coincidir con otros comicios.
|
|
Solicitudes gestionadas en las Oficinas de Correos dirigidas a las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral
|
Solicitudes web dirigidas a las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral
|
Total solicitudes
|
|
|
CASTILLA Y LEÓN
|
Ávila
|
2.223
|
951
|
3.174
|
Burgos
|
6.027
|
2.447
|
8.474
|
León
|
7.316
|
3.207
|
10.523
|
Palencia
|
3.052
|
1.120
|
4.172
|
Salamanca
|
5.010
|
2.350
|
7.360
|
Segovia
|
1.934
|
949
|
2.883
|
Soria
|
1.881
|
813
|
2.694
|
Valladolid
|
7.246
|
3.701
|
10.947
|
Zamora
|
2.952
|
1.139
|
4.091
|
TOTAL
|
37.641
|
16.677
|
54.318
Entrega de la documentación electoral
Tras comprobar la inscripción de los solicitantes en el Censo, las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral en Castilla y León siguen remitiendo los envíos con la documentación electoral (certificado de inscripción en el censo, sobres y papeletas de todas las candidaturas) a la dirección indicada por el elector en la solicitud, con carácter certificado y urgente.
El Censo tiene de plazo hasta el día 8 de marzo para hacer entrega de esos envíos a Correos, que seguirá poniéndolos a disposición de los ciudadanos a medida que los reciba.
El cartero o cartera de Correos realizará al menos dos intentos de entrega de esta documentación en mano al propio destinatario, dejando el aviso para que vaya a recogerla a su oficina en caso de no haber sido posible realizar esa entrega en mano.
El personal de Correos comprobará la identidad del votante mediante el DNI, pasaporte o permiso de conducir y anotará el número del documento identificativo dando fe de la recepción de los sobres y papeletas con la firma de la entrega por parte del solicitante.
A fecha de hoy, Correos ya ha puesto a disposición de los electores 43.130 documentaciones electorales para que puedan ejercer su derecho al voto.
En caso de que el elector no haya recibido su documentación electoral y vaya a cambiar de dirección respecto a la que indicó en su solicitud puede localizar el número de registro de su envío en la página web del Censo Electoral y solicitar la reexpedición de la documentación en cualquier oficina de Correos a otra dirección o a otra oficina de Correos, con plazo suficiente para que Correos se lo pueda hacer llegar al nuevo destino.