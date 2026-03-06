Gamarra pide al Gobierno que rinda cuentas en Congreso sobre misión en Chipre

Viernes, 06 Marzo 2026 16:47

La vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ha reiterado hoy en Soria que una nueva misión como la que supone la fragata Cristóbal Colón en Chipre, “tiene que contar con la autorización o ratificación del Congreso”, tal y como indica la Ley de Seguridad Nacional y se ha hecho desde 2005, por lo que exige al Gobierno que comparezca con “claridad y transparencia” y lo someta a votación en la Cámara.

“Del mismo modo que defendemos y pedimos un mundo con reglas, en España hay reglas y tienen que cumplirse”, ha advertido Gamarra, exigiendo al Gobierno que se someta “a la democracia y a la legalidad” porque sus acciones han de estar amparadas en “los límites que marca nuestro ordenamiento jurídico”

Se ha preguntado por qué el Gobierno no quiere someter esta cuestión al Congreso y por qué se miente a los españoles: “Porque la realidad es que no cuenta con el respaldo de sus socios parlamentarios sobre las decisiones que está tomando, unos socios a los que engaña o que se dejan engañar”

En este sentido ha acusado a Pedro Sánchez de “desempolvar el eslogan” del ‘no a la guerra’, mientras los medios publican que España está participando “en una nueva misión con su mejor fragata”, por lo que le culpa de mentir “a los españoles, a los aliados y hasta a sus propios socios parlamentarios”: “Sánchez siempre miente”

Además ha subrayado la incoherencia del Gobierno cuando niega ahora, en marzo, una cooperación militar con las bases de EEUU que sí autorizó en junio, o cuando habla del cierre de las bases de Morón y Rota, mientras en Rota siguen llegando y despegando aviones

“Vemos cómo mientras aprovecha cada ocasión para enfrentarse a Trump, buscando un rédito político, la ministra de Defensa se sienta con el embajador de Estados Unidos para apaciguar las aguas”, ha aseverado Gamarra

Gamarra ha señalado tres grandes puntos en la posición del PP con respecto al conflicto en Irán: “contundencia e intransigencia” en relación al régimen iraní, “independencia estratégica” de Europa y que España sea “fiable” y cumpla con los compromisos asumidos en el marco de la UE y de la OTAN

Ha pedido una “solución rápida” y que se dé “cobertura” a las decenas de españoles que se encuentran en la zona de conflicto y critica que quien felicita al Gobierno es el régimen iraní: “No es admisible”