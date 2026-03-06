Publicados resultados provisionales de elecciones sindicales parciales de la Junta

Concluido el proceso electoral celebrado el 5 de marzo, la Consejería de la Presidencia ha hecho públicos, a efectos exclusivamente informativos, los resultados provisionales de las elecciones sindicales parciales para la representación de los empleados públicos.

Se han registrado, en total, 14.197 votos válidos, 457 votos nulos y 7.996 abstenciones, con una participación de un 78,95 % en el Ámbito de la Administración General y del 60,35 % en el ámbito de SACyL.

La representatividad de las centrales sindicales concurrentes viene dada por la suma de los resultados obtenidos en la Administración General e Institucional Autonómica y en SACyL, y es la siguiente: CSIF: 68; CESM: 63; UGT: 56; CCOO: 50; FSES: 31; CGT: 21; SFPE: 3; USO: 2; APPRECE: 1. TOTAL: 295

El papel de la Junta de Castilla y León en estas elecciones sindicales, a través de la Consejería de la Presidencia, es el de mero organizador de los procesos electorales y quien pone los recursos personales y materiales a tal fin. Estos procesos son realizados a instancia de las organizaciones sindicales, que marcan la fecha de las elecciones y el calendario electoral, de acuerdo con la normativa vigente.

Por ello, estos datos se ofrecen a efectos exclusivamente informativos. Corresponde a las Oficinas Públicas de Registro, dependientes de la Autoridad Laboral, el cómputo y certificación de los resultados electorales.

Las elecciones sindicales tienen una doble finalidad.

Por un lado, constatan oficialmente la representatividad de las organizaciones sindicales en los órganos de representación de los empleados públicos, y por otro, sirven para elegir a los representantes de los empleados públicos en el centro de trabajo y en la empresa.