Verónica Pascual, reconocida con el Premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica e Innovación

Domingo, 01 Marzo 2026 07:19

La ingeniera aeronáutica Verónica Pascual Boé ha sido reconocida con el Premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica e Innovación en su edición correspondiente a 2025.

El jurado ha acordado, por unanimidad, conceder este galardón “a la emprendedora burgalesa, que representa un ejemplo de liderazgo empresarial, innovación industrial y compromiso con el estímulo del talento tecnológico desde edades tempranas”.

El jurado ha resaltado que “la ingeniera aeronáutica, con formación de postgrado en tres de las más prestigiosas escuelas de negocio del mundo (INSEAD, Standford, y Harvard), ha liderado durante casi veinte años el grupo empresarial ASTI Mobile Robotics, transformando una pequeña empresa familiar en un referente mundial de la robótica móvil industrial que cuenta con presencia en Francia, Alemania y Estados Unidos, y da servicio a grandes empresas de un total de diecisiete países.

La compañía tiene su sede central en la localidad de Madrigalejo del Monte, en Burgos.

Asimismo, ha destacado que “con la concesión de este premio, se valora fundamentalmente su contribución a la modernización, a la excelencia y a la proyección exterior del sector industrial y tecnológico castellano y leonés”.

Y ha valorado “su condición de pionera en liderazgo femenino y transformador, así como su apoyo a las pymes de Castilla y León en sus procesos de transformación digital mediante iniciativas como el Digital Innovation Hub de Burgos. También es destacable su labor como presidenta de la Fundación ASTI Tecnología y Talento, que incentiva las vocaciones STEM en los niños y adolescentes”.

El jurado, formado por personas de reconocido prestigio en el ámbito del conocimiento científico y técnico, ha estado integrado en esta edición por José Antonio Fernández, catedrático emérito de Paleografía y Diplomática de la Universidad de Burgos; Ana Rodríguez, delegada de la Agencia Europa Press en Castilla y León; Susana Aguado, directora de la Fundación EXECYL; María Isidoro, jefa del Servicio de Análisis Clínicos/Bioquímica Clínica del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca; Juan Luis Arsuaga, director científico del Museo de la Evolución Humana, galardonado con el Premio Castilla y León de las Ciencias Sociales y Humanidades 1997; y Jesús Ignacio Sanz, que ha ejercido las funciones de secretario.

El Premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica e Innovación tiene por objeto distinguir a aquellas personas o entidades que más hayan destacado por sus hallazgos en el terreno de las ciencias física y química, de la medicina, ingeniería en sus diversas ramas, matemáticas, biología, medio ambiente o cualquier otra área del conocimiento científico y técnico, así como en los procesos industriales que sean consecuencia de esa tarea innovadora.

Los galardonados, hasta el momento, con el Premio Castilla de Investigación Científica y Técnica e Innovación son: Joaquín de Pascual Teresa, en 1984; Julio Rodríguez Villanueva, en 1985; Ernesto Sánchez y Sánchez Villares, en 1986; Pedro Gómez Bosque, en 1988; Miguel Cordero del Campillo, en 1989; Antonio Cabezas y Fernández del Campo, en 1990; José del Castillo Nicolau, en 1991; Pedro Amat Muñoz, en 1992; Juan Francisco Martín Martín, en 1993; Amable Liñán Martínez, en 1994; Eugenio Santos de Dios, en 1995; Antonio Rodríguez Torres, en 1996; Jesús María Sanz Serna, en 1997; Antonio López Borrasca, en 1998; Alberto Gómez Alonso, en 1999; Benito Herreros Fernández, en 2000; Luis Carrasco Llamas, en 2001; Tomás Girbés Juan, en 2002; Carlos Martínez Alonso, en 2003; Pablo Espinet Rubio, en 2004; José Miguel López Novoa, en 2005; Francisco Fernández-Avilés, en 2006; Jesús San Miguel Izquierdo, en 2007; José Luis Alonso Hernández, en 2008; José Ramón Perán González, en 2009; José Antonio de Saja Sáez, en 2010; Constancio González Martínez, en 2011; Alberto Orfao de Matos Correia e Vale, en 2012; Fernando Tejerina García, en 2013; Manuela Juárez Iglesias, en 2014; José Carlos Pastor, en 2015; Juan Jesús Cruz Hernández, en 2016; Grupo Antolín, en 2017, Vicente Rives Arnau, en 2018; Mariano Esteban Rodríguez, en 2020; Juan Pedro Bolaños Hernández, en 2021; María Victoria Mateos Manteca, en 2022; Eva Hernando Monge, en 2023 y Elena García Armada, en 2024.

El Premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica e Innovación, a partir de la edición de 2015, incluye la anterior modalidad de Protección del Medio Ambiente, cuyos galardonados han sido: José Antonio Valverde Gómez, en 1989; Asociación Fapas y Hábitat, en 1990; Grupos Ciconia-Meles, Luis Mariano Barrientos Benito, en 1991; Félix Pérez y Pérez, en 1992; Jesús Garzón Heydt, en 1993; Asociación Soriana de Defensa de la Naturaleza, en 1994; Javier Castroviejo Bolívar, en 1995; Fundación Oso Pardo, en 1996; Ramón Tamames Gómez en 1997; Carlos de Prada Redondo en 1998; SEPRONA, en 1999; Fundación Navapalos, en 2000; Miguel Delibes de Castro, en 2001; Ricardo Díez Hochleitner, en 2002; Eduardo Galante Patiño, en 2003; Estanislao de Luis Calabuig, en 2004; Soria Natural, en 2005; Agentes Medioambientales y Celadores de Medio Ambiente de Castilla y León, en 2006; Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León, en 2007; Bosque Modelo de Urbión, en 2008; el municipio de Atapuerca, en 2009; el Proyecto del coche eléctrico de Renault España, en 2010; José Abel Flores Villarejo, en 2011; Francisco Javier Sierro, en 2012, y María del Rosario Heras Celemín, en 2013.

Los Premios Castilla y León, convocados anualmente desde 1984, tienen la finalidad de reconocer la labor de aquellas personas, grupos o entidades que contribuyan a la exaltación de los valores de la Comunidad castellana y leonesa o que, realizada por castellanos y leoneses dentro o fuera del ámbito territorial de la Comunidad, suponga una aportación destacada al saber universal.

Estos galardones cuentan con otras seis modalidades además del Premio de Investigación Científica y Técnica e Innovación: de las Artes, de las Letras, de las Ciencias Sociales y Humanidades, del Deporte, de los Valores Humanos y Sociales, y de Tauromaquia.