Balance de las cien medidas comprometidas por PP de Soria en elecciones de 2022

Domingo, 01 Marzo 2026 08:23

El PP presentó en las campañas autonómicas de 2022 un programa con cien medidas comprometidas con Soria y los sorianos. Cuatro años después hay certezas, pero no todas.

Las medidas “reales” fueron recogidas en ocho bloques centrados en economía como fuente de oportunidades, agricultura, educación, familia, sanidad, fomento y medio ambiente, empleo como prioridad y turismo con Soria como destino.

La candidata Rocío Lucas desgranó hace cuatro años las 100 medidas distribuidas en ocho bloques que forman el programa electoral provincial, con medidas concretas, en economía social, como fuente de oportunidades destaca el Plan Soria con 159 millones, la inversión en el PEMA y en el ATI, la cobertura de todo el territorio y la ley de desarrollo y competitividad rural, potenciando el criterio demográfico.

En agricultura, se comprometió a seguir potenciando un nuevo modelo productivo y sostenible, que pasaba por la creación de un polígono ganadero y el establecimiento de líneas de ayuda para empresas agroalimentarias y la ampliación y modernización del regadío.

En educación, se recogía las máximas oportunidades para educarse en calidad, desde la infancia hasta la empresa, siendo una de las fortalezas de la provincia.

Se comprometió el bono concilia con 750 euros para educación infantil, la gratuidad de educación para menores entre 2 y 3 años y la apuesta por la existencia de institutos de secundaría en las zonas rurales y la implantación de nuevos ciclos de FP.

En familia, las personas iban a estar en el centro de las políticas, con el desarrollo del proyecto piloto en Centros para mayores y discapacitados en la provincia, así como la reducción de la brecha digital entre los mayores y el fomento de los espacios intergeneracionales.

En el capítulo de sanidad, se prometió reforzar el Plan Soria con un bloque sanitario con 76 millones, la puesta en marcha de la unidad de radioterapia, potenciar la labor investigadora de los profesionales y convertir al hospital Virgen del Mirón en un centro socio sanitario y conseguir el reconocimiento del hospital Santa Bárbara como Hospital Universitario, protegiendo los consultorios por Ley.

En fomento y Medio Ambiente destacaba la puesta en marcha del bono rural gratuito del transporte a la demanda, el bono joven rural y el bono metropolitano con tarifa plana.

Además se comprometía inversión en la mejora de infraestructuras como la nueva variante de Yanguas, la mejora de la SO-152 y de la SO-380, y el acondicionamiento de la SO-350 y del refuerzo del firme de la CL-117.

En empleo, el PP se comprometió a un plan para reforzar el sector empresarial con incentivos al desarrollo y la contratación, así como la creación de un HUB regional en Bioeconomía circular con sede en Soria.

En turismo se comprometió un proyecto cultural y turístico denominado “Cultura Si, es Soria” para poner en valor el conjunto de recursos patrimoniales y culturales, además se apostó por colaborar en el desarrollo del proyecto Soria Celtíbera y la conservación del rico patrimonio soriano.