"Los Domingos", película triunfadora en 40 edición de los Goya
Los Domingos, el drama dirigido por Alauda Ruiz de Azúa sobre el conflicto familiar provocado por el anuncio de una menor de convertirse en monja de clausura, ha sido la película triunfadora en la 40 edición de los Goya celebrada en Barcelona.
La película ha conseguido cinco de los 13 premios a los que optaba, entre ellos mejor película, dirección y guion original.
La gala, conducida por Rigoberta Bandini y Luis Tosar, ha conmemorado las cuatro décadas de la Academia y de los Goya, una efeméride especial a la que se ha referido en su discurso el presidente de la institución, Fernando Ménez-Leite, al destacar que la entidad que dirige es hoy un proyecto “consolidado y prestigioso” que “sigue adelante con paso firme y seguro”, apoyando a un cine español “que goza de buenísima salud”.
Junto a Los Domingos ha compartido podio Sirat, con seis Goyas técnicos, en una ceremonia con unos premios muy repartidos.
Los Domingos, que partía con 13 nominaciones, logró cinco de los principales trofeos a Mejor Película, Dirección y Guion Original (Alauda Ruiz de Azúa), Actriz Protagonista (Patricia López Arnaiz) y Actriz de Reparto (Nagore Aranburu) .
La directora vasca subió dos veces al escenario para recoger sus estatuillas, manifestando que había podido escribir su guion “sin miedo”, e hizo un llamamiento a no cultivar “la indiferencia” ante las injusticias.
Recordó además que en los 40 años de historia de los premios solo tres mujeres -Isabel Coixet, Pilar Miró e Iciar Bollain- habían ganado el Goya a Mejor Dirección.
“Por eso quiero agradecer a todas las personas que luchan contra esa desigualdad” de género.
Por su parte, Patricia López Aranaiz, con lágrimas en los ojos, agradeció a la directora un personaje “que ha sido íntimamente especial para mí”, al tiempo que compartió el reconocimiento con todo el equipo de la película.
Sirat, seleccionada por la Academia para representar a España en los Oscar y que competirá en las categorías de Mejor Película Internacional y Mejor Sonido, se llevó seis de los 11 premios a los que optaba: Música Original (Kangding Ray), Dirección de Producción (Oriol Maymó), Fotografía (Mauro Herce), Montaje (Cristóbal Fernández), Dirección de Arte (Laia Ateca Font) y Sonido (Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas).
Eva Libertad obtuvo el Goya a Mejor Dirección Novel por Sorda, uniéndose así a la lista de realizadoras reconocidas en esta categoría en los últimos seis años tras Clara Roquet, Carla Simón, Arantxa Echevarría, Belén Funes y Pilar Palomero, una espectacular racha solo interrumpida el año pasado por Javier Macipe.
La película, que aspiraba a siete nominaciones, logró tres, con Álvaro Cervantes como Mejor Actor de Reparto y Miriam Garlo como Mejor Actriz Revelación.
La cena, que partía con ocho nominaciones, se llevó dos: Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano a Mejor Guion Adaptado y Helena Sanchís a Mejor Diseño de Vestuario.
La película dirigida por José María Goenaga y Aitor Arregui, Maspalomas, que contaba con nueve nominaciones, se llevó el Goya a Mejor Actor Protagonista para José Ramón Soroiz.
Tardes de soledad (Alberto Serra) logró el premio a Mejor Documental; Flores para Antonio, producida por Alba Flores y dirigida por Elena Molina e Isaki Lacuesta, se llevó el Goya a Mejor Canción Original, para la propia Alba Flores junto a Silvia Pérez Cruz por un tema del mismo título. También sacaron plaza en el palmarés Ana y Belén López-Puigcerver y Nacho Díaz a Mejor Maquillaje y Peluquería por El cautivo; Paula Gallifa y Ana Rubio a Mejores Efectos Especiales por Los Tigres; y Antonio ’Toni’ Fernández Gabarre a Mejor Actor Revelación por Ciudad sin sueño.
La lista de laureados se completó con la cinta argentina Belén, Mejor Película Iberoamericana; la producción noruega Valor sentimental, Mejor Película Europea; Decorado, Mejor Película de Animación.
Susan Sarandon, emocionada
El propio Méndez-Leite fue el encargado de hacer entrega a Susan Sarandon del Goya Internacional de esta edición, con el que “reconocemos hoy -dijo- su extraordinario talento como actriz y su compromiso como mujer y ciudadana en muchas de las causas que nos apenan y avergüenzan”.
Tras la proyección de un video con fragmentos de algunos de sus trabajos en la gran pantalla, la intérprete norteamericana, vestida con un elegante traje negro y visiblemente emocionada, expresó su agradecimiento por el reconocimiento y “poder formar parte de esta velada”.
La protagonista de títulos emblemáticos como Atlantic City, Thelma y Louise, El aceite de la vida o El cliente terminó su alocución con un mensaje de optimismo.
“La historia de la humanidad también es valentía y comprensión, y tenemos la posibilidad de cambiar este mundo nuestro y actuar de alguna forma”. Entre el público se encontraba “su voz en español”, la actriz de doblaje Maria Luisa Solá.
Gonzalo Suárez, Goya de Honor
El director, guionista, productor, escritor y periodista deportivo Gonzalo Suárez recibió el Goya de Honor de la Academia de manos de la actriz María de Medeiros.
Palmarés 40 Premios Goya
GOYA DE HONOR
Gonzalo Suárez
MEJOR ACTOR DE REPARTO
Álvaro Cervantes, por Sorda
MEJOR CANCIÓN ORIGINAL
«Flores para Antonio», de Alba Flores y Sílvia Pérez Cruz para Flores para Antonio
MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO
Helena Sanchis, por La cena
MEJORES EFECTOS ESPECIALES
Paula Gallifa y Ana Rubio, por Los tigres
MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA
Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Nacho Díaz, por El cautivo
MEJOR ACTOR REVELACIÓN
Antonio ‘Toni’ Fernández Gabarre, por Ciudad sin sueño
MEJOR MONTAJE
Cristóbal Fernández, por Sirat
MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA
Mauro Herce, por Sirat
MEJOR SONIDO
Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, por Sirat
MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE
Laia Ateca Font, por Sirat
MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
Oriol Maymó, por Sirat
MEJOR MÚSICA ORIGINAL
Kangding Ray,por Sirat
MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN
Decorado, dirigida por Alberto Vázquez
MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL
Tardes de soledad, de Albert Serra
MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN
Ángulo muerto, de Cristian Beteta
MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL
El Santo, de Carlo D’Ursi
MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN
Gilbert, de Alex Salu, Arturo Lacal y Jordi Jiménez
MEJOR DIRECCIÓN NOVEL
Eva Libertad, por Sorda
GOYA INTERNACIONAL
Susan Sarandon
MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN
Miriam Garlo, por Sorda
MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA
Belén (Argentina), de Dolores Fonzi
MEJOR PELÍCULA EUROPEA
Valor sentimental (Noruega), de Joachim Trier
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
Nagore Aranburu, por Los domingos
MEJOR GUION ADAPTADO
Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, por La cena
MEJOR GUION ORIGINAL
Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos
MEJOR ACTOR PROTAGONISTA
José Ramon Soroiz, por Maspalomas
MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA
Patricia López Arnaiz, por Los domingos
MEJOR DIRECCIÓN
Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos
MEJOR PELÍCULA
Los domingos