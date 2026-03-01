"Los Domingos", película triunfadora en 40 edición de los Goya

Domingo, 01 Marzo 2026 09:34

Los Domingos, el drama dirigido por Alauda Ruiz de Azúa sobre el conflicto familiar provocado por el anuncio de una menor de convertirse en monja de clausura, ha sido la película triunfadora en la 40 edición de los Goya celebrada en Barcelona.

La película ha conseguido cinco de los 13 premios a los que optaba, entre ellos mejor película, dirección y guion original.

La gala, conducida por Rigoberta Bandini y Luis Tosar, ha conmemorado las cuatro décadas de la Academia y de los Goya, una efeméride especial a la que se ha referido en su discurso el presidente de la institución, Fernando Ménez-Leite, al destacar que la entidad que dirige es hoy un proyecto “consolidado y prestigioso” que “sigue adelante con paso firme y seguro”, apoyando a un cine español “que goza de buenísima salud”.

Junto a Los Domingos ha compartido podio Sirat, con seis Goyas técnicos, en una ceremonia con unos premios muy repartidos.

Los Domingos, que partía con 13 nominaciones, logró cinco de los principales trofeos a Mejor Película, Dirección y Guion Original (Alauda Ruiz de Azúa), Actriz Protagonista (Patricia López Arnaiz) y Actriz de Reparto (Nagore Aranburu) .

La directora vasca subió dos veces al escenario para recoger sus estatuillas, manifestando que había podido escribir su guion “sin miedo”, e hizo un llamamiento a no cultivar “la indiferencia” ante las injusticias.

Recordó además que en los 40 años de historia de los premios solo tres mujeres -Isabel Coixet, Pilar Miró e Iciar Bollain- habían ganado el Goya a Mejor Dirección.

“Por eso quiero agradecer a todas las personas que luchan contra esa desigualdad” de género.

Por su parte, Patricia López Aranaiz, con lágrimas en los ojos, agradeció a la directora un personaje “que ha sido íntimamente especial para mí”, al tiempo que compartió el reconocimiento con todo el equipo de la película.

Sirat, seleccionada por la Academia para representar a España en los Oscar y que competirá en las categorías de Mejor Película Internacional y Mejor Sonido, se llevó seis de los 11 premios a los que optaba: Música Original (Kangding Ray), Dirección de Producción (Oriol Maymó), Fotografía (Mauro Herce), Montaje (Cristóbal Fernández), Dirección de Arte (Laia Ateca Font) y Sonido (Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas).

Eva Libertad obtuvo el Goya a Mejor Dirección Novel por Sorda, uniéndose así a la lista de realizadoras reconocidas en esta categoría en los últimos seis años tras Clara Roquet, Carla Simón, Arantxa Echevarría, Belén Funes y Pilar Palomero, una espectacular racha solo interrumpida el año pasado por Javier Macipe.

La película, que aspiraba a siete nominaciones, logró tres, con Álvaro Cervantes como Mejor Actor de Reparto y Miriam Garlo como Mejor Actriz Revelación.

La cena, que partía con ocho nominaciones, se llevó dos: Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano a Mejor Guion Adaptado y Helena Sanchís a Mejor Diseño de Vestuario.

La película dirigida por José María Goenaga y Aitor Arregui, Maspalomas, que contaba con nueve nominaciones, se llevó el Goya a Mejor Actor Protagonista para José Ramón Soroiz.

Tardes de soledad (Alberto Serra) logró el premio a Mejor Documental; Flores para Antonio, producida por Alba Flores y dirigida por Elena Molina e Isaki Lacuesta, se llevó el Goya a Mejor Canción Original, para la propia Alba Flores junto a Silvia Pérez Cruz por un tema del mismo título. También sacaron plaza en el palmarés Ana y Belén López-Puigcerver y Nacho Díaz a Mejor Maquillaje y Peluquería por El cautivo; Paula Gallifa y Ana Rubio a Mejores Efectos Especiales por Los Tigres; y Antonio ’Toni’ Fernández Gabarre a Mejor Actor Revelación por Ciudad sin sueño.

La lista de laureados se completó con la cinta argentina Belén, Mejor Película Iberoamericana; la producción noruega Valor sentimental, Mejor Película Europea; Decorado, Mejor Película de Animación.

Susan Sarandon, emocionada

El propio Méndez-Leite fue el encargado de hacer entrega a Susan Sarandon del Goya Internacional de esta edición, con el que “reconocemos hoy -dijo- su extraordinario talento como actriz y su compromiso como mujer y ciudadana en muchas de las causas que nos apenan y avergüenzan”.

Tras la proyección de un video con fragmentos de algunos de sus trabajos en la gran pantalla, la intérprete norteamericana, vestida con un elegante traje negro y visiblemente emocionada, expresó su agradecimiento por el reconocimiento y “poder formar parte de esta velada”.

La protagonista de títulos emblemáticos como Atlantic City, Thelma y Louise, El aceite de la vida o El cliente terminó su alocución con un mensaje de optimismo.

“La historia de la humanidad también es valentía y comprensión, y tenemos la posibilidad de cambiar este mundo nuestro y actuar de alguna forma”. Entre el público se encontraba “su voz en español”, la actriz de doblaje Maria Luisa Solá.

Gonzalo Suárez, Goya de Honor

El director, guionista, productor, escritor y periodista deportivo Gonzalo Suárez recibió el Goya de Honor de la Academia de manos de la actriz María de Medeiros.

Palmarés 40 Premios Goya

GOYA DE HONOR

Gonzalo Suárez

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Álvaro Cervantes, por Sorda

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

«Flores para Antonio», de Alba Flores y Sílvia Pérez Cruz para Flores para Antonio

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Helena Sanchis, por La cena

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

Paula Gallifa y Ana Rubio, por Los tigres

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Nacho Díaz, por El cautivo

MEJOR ACTOR REVELACIÓN

Antonio ‘Toni’ Fernández Gabarre, por Ciudad sin sueño

MEJOR MONTAJE

Cristóbal Fernández, por Sirat

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Mauro Herce, por Sirat

MEJOR SONIDO

Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, por Sirat

MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE

Laia Ateca Font, por Sirat

MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Oriol Maymó, por Sirat

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

Kangding Ray,por Sirat

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Decorado, dirigida por Alberto Vázquez

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

Tardes de soledad, de Albert Serra

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

Ángulo muerto, de Cristian Beteta

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

El Santo, de Carlo D’Ursi

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

Gilbert, de Alex Salu, Arturo Lacal y Jordi Jiménez

MEJOR DIRECCIÓN NOVEL

Eva Libertad, por Sorda

GOYA INTERNACIONAL

Susan Sarandon

MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN

Miriam Garlo, por Sorda

MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA

Belén (Argentina), de Dolores Fonzi

MEJOR PELÍCULA EUROPEA

Valor sentimental (Noruega), de Joachim Trier

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Nagore Aranburu, por Los domingos

MEJOR GUION ADAPTADO

Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, por La cena

MEJOR GUION ORIGINAL

Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

José Ramon Soroiz, por Maspalomas

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

Patricia López Arnaiz, por Los domingos

MEJOR DIRECCIÓN

Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos

MEJOR PELÍCULA

Los domingos