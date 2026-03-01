Asistido joven conductor tras salirse de calzada con su vehículo en N-122
Un joven conductor ha tenido que ser asistido por Emergencias sanitaris tras sufrir un accidente de tráfico esta mañana en la carretera nacional N-122, a su paso por el término municipal de Villaciervitos.
El accidente se ha producido a las 8:44 horas de este domingo.
Emergencias Sanitarias ha recibido una llamada que avisaba de un accidente en el kilómetro 169 de la carretera N-122 en Villaciervitos.
Un vehículo ha sufrido una salida de vía.
Se ha trasladado aviso a Guardia Civil de Soria y a Emergencias sanitarias Sacyl que ha enviado recursos para atender a un varón de 20 años que se encontraba consciente y fuera del vehículo.