Motorista herido en accidente a la salida de Dombellas

Sábado, 21 Febrero 2026 21:18

Un motorista ha sido trasladado esta tarde al hospital Santa Bárbara de Soria, tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera que une Dombellas con El Royo.

El accidente de tráfico se ha producido a las 14:04 horas en el kilómetro 10 de la carretera SO-P-6019, en la salida de Dombellas en dirección a El Royo.

El motorista de 51 años ha resultado herido tras sufrir una caída con la moto que conducía.

Se ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias - Sacyl que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico

El motorista herido ha sido atendido en el lugar del accidente y trasladado al hospital de Soria.