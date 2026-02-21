Motorista herido en accidente a la salida de Dombellas
Un motorista ha sido trasladado esta tarde al hospital Santa Bárbara de Soria, tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera que une Dombellas con El Royo.
Asistencia sanitaria para conductora tras salirse de vía en circunvalación de Soria
El accidente de tráfico se ha producido a las 14:04 horas en el kilómetro 10 de la carretera SO-P-6019, en la salida de Dombellas en dirección a El Royo.
El motorista de 51 años ha resultado herido tras sufrir una caída con la moto que conducía.
Se ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias - Sacyl que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico
El motorista herido ha sido atendido en el lugar del accidente y trasladado al hospital de Soria.