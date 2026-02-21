Adriana Martínez, de nuevo campeona autonómica sub-12 de ajedrez

Por segundo año consecutivo, Adriana Martínez García se ha proclamado campeona autonómica sub-12 de ajedrez.

Aunque pudo ser segunda en la clasificación general del Campeonato de Ajedrez de Castilla y León sub-12, ya que contaba con ventaja en la última partida, Adriana demostró su madurez al ofrecer unas irrechazables tablas a su rival para asegurarse que era la fémina con mayor puntuación y, por tanto, la campeona femenina de este año cualesquiera que fueran los resultados de las otras candidatas.

Incluso con esta actuación prudente, Adriana consiguió un más que meritorio cuarto puesto en la clasificación general.

El mismo puesto consiguió Álvaro García Lafuente en la categoría sub-14.

No tuvo suerte Álvaro con los desempates, pues, aunque consiguió los mismos puntos que el segundo y el tercer clsificados, terminó por detrás de ellos al tener peor Buchholz-1.

La provincia soriana, mediante socios infantiles del Club Deportivo de Ajedrez Círculo Amistad Numancia, tuvo representación en las cuatro categorías (sub-12 a sub-18) del Campeonato de Ajedrez de Castilla y León por edades.

La mayoría de ellos tuvieron actuaciones destacadas y, por ellas, consiguieron formar parte de los diez mejores de su categoría. Fueron los casos de Ariana Cordero Cacho (10ª sub-12), Rodrigo Altelarrea Hernando (7º sub-16) o Juan Alfonso Gil Barragán (10º sub-16).

Los Campeonatos de Ajedrez de Castilla y León por edades se disputaron en Ávila durante los carnavales de este año y fueron organizados por la Federación de Ajedrez de Castilla y León.