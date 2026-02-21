La quedada "Therian" genera más curiosidad que participación en Soria

Sábado, 21 Febrero 2026 19:53

La quedada “Therian” ha generado esta tarde en Soria más curiosidad que participación.

Apenas media docena de adolescentes han secundado esta nueva convocatoria en el Alto de la Dehesa, de Soria capital, que se ha extendido por las redes sociales para reunir en diferentes ciudades españolas a las personas que se sienten y se identifican como los perros.

Medio centenar de adolescentes han acudido hasta el lugar convocado para comprobar este nuevo fenómeno social.

Caminar a cuatro patas por casa, comunicarse con gruñidos o salir a la calle vestidos de animales no es, para las personas que se identifican con perros, un disfraz. Se trata de una forma de estar en el mundo.

Los llamados therian han querido dar este sábado el salto definitivo de las redes sociales al espacio público con una quedada en diferentes ciudades de la Península

La Comunidad Therian defiende que no se trata de un juego.

Quienes se reconocen como tales sostienen que su identidad no se limita a lo humano y que esa vivencia interior es la que define su realidad.

En Soria, el movimiento therian apenas ha tenido seguidores en la quedada en el Alto de la Dehesa, pero sí medio centenar de curiosos, la mayoría de ellos también adolescentes, que han acudido a presenciar in situ este fenómeno.

Entre los mayores de edad que también han acudido para presenciar la quedada ha habido opiniones para todos los gustos, desde los que han señalado que cada uno se divierte cómo puede o cómo quiere a los que han apuntado que la sociedad española va camino de la extinción.