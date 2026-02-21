Esther Vallejo publica trabajo de investigación sobre romance machadiano "La Tierra de Alvargonzález"

Sábado, 21 Febrero 2026 16:34

La fundación española Antonio Machado ha conmemorado este sábado el 87 aniversario de la muerte del poeta universal, en un acto institucional donde la profesora Esther Vallejo ha presentado un trabajo de investigación en torno a “La Tierra de Alvargonzález”,

Vallejo ha presentado en este acto institucional un completo trabajo de investigación sobre este romance de Machado que, según ha resaltado, “no es anecdótico”, sino un mito inspirado en la envidia caínita.

“Ese crimen lo conocía él y lo podía conocer toda Soria, porque se había publicado en los periódicos de la época. Pero el tema de Caín, Antonio Machado lo recuerda ya en “Soledades”, publicado en 1907, antes de venir a Soria. Y después en “Por tierras de España” también vuelve a hablar del cainismo. Entonces es algo Machado que veía la envidia como algo intrínseco al ser humano”, ha manifestado.

Vallejo ha querido resaltar que Machado se centra en este romance en el mito de la envidia.

Se trata de un trabajo necesario para comprender y entender la verdadera esencia del autor de Campos de Castilla, para discernir el porqué de la decisión de incluir, casi a última hora, el romance dentro del libro que ya había entregado al editor.

Antes que tratar a La Tierra de Alvargonzález, tanto cuento-leyenda como romance, como un trabajo menor del poeta, Vallejo ha demostrato tanto su calidad literaria como la presencia de su pensamiento, de esa parte filosófica que queda impresa en la obra de Machado.

El acto conmemorativo ha tenido como escenario el Saló Rojo del instituto Antonio Machado.

Una vez terminado este acto institucional, se ha realizado una ofrenda de flores ante el busto de Machado en la Plaza del Vergel.

Esta ofrenda ha sido presentada por José Ángel Mayor, quien ha leído al poema “Orillas del Duero”.

La ofrenda floral ha sido ambientada musicalmente por la orquesta de 3º y 6º de enseñanzas profesionales que ha interpretado la pieza musical, “Locus Iste”, de Antón Bruckner, bajo la dirección del profesor Francisco Castillo Vega.