El Duero mantiene su alerta roja en Cuerda del Pozo y Navapalos

Martes, 17 Febrero 2026 09:46

Dos puntos del Duero, a su paso por la provincia, se mantienen este martes en alerta roja, por la crecida del caudal, según la información publicada por la Confederación Hidrográfica del Duero. En la provincia, hay siete carreteras cortadas por inundaciones.

El nivel rojo se vuelve a dar una jornada más en la salida del embalse de la Cuerda del Pozo.

A las 8.45 horas de este mañana el nivel se situaba en 2,62 metros, con un caudal de 96,64 metros cúbicos por segundo. Son registros por debajo de los de ayer lunes, que marcaron 2,85 metros y 115,17 m³/segundo.

https://www.saihduero.es/risr/datos-tiempo-real

También en nivel rojo se encuentra el Duero a su paso por Navapalos.

El nivel marca 5,52 metros y el caudal 248,82 m³/s.

La cifra es inferior a la de ayer lunes, conde se alcanzaron los 6,5 metros y más de 337 m³/s—,

En Gormaz, aguas debajo de Navapalso, el aviso se mantiene este martes en nivel naranja.

El río alcanza 3,84 metros y 184,02 m³/s, por debajo de los valores de ayer (4,84 metros y 263,87 m³/s), pero aún en un rango de caudales elevados para este punto intermedio del curso.

Por su parte, en Garray el Duero permanece una jornada más en aviso amarillo.

A primera hora registraba 3,06 metros de nivel y 111,28 m³/s de caudal, ligeramente por debajo de los valores de la víspera.

Los avisos de la CHD se completan hoy con el aviso amarillo en el Revinuesa a su paso por Vinuesa, donde el nivel es de 0,81 metros y el caudal de 27,25 m³/s, a las 8.46 horas.